A pályázati pénzek célba juttatásában segítenek

Pakson is elérhetővé válik 2025 szeptemberétől a Széchenyi Programiroda (SZPI) Nonprofit Kft. új pályázói kontaktpontja, amelynek célja, hogy elérjék azokat a leendő pályázókat, akik eddig kevésbé tudtak bekapcsolódni az EU-s pályázati rendszerbe, és akiknek fokozott támogatásra van szükségük. Az SZPI rugalmas, naprakész és díjmentes tanácsadást biztosít országszerte, mind a potenciális pályázók, mind pedig a már nyertes projekttel rendelkező ügyfelek számára – személyesen és online egyaránt. A szolgáltatás előzetes időpont-egyeztetés alapján vehető igénybe.

Fotó: insta_photos / Forrás: Shutterstock

A paksi kontaktpont a városháza földszintjén található, és szeptember 3-ától minden hónap első szerdáján 8 és 16 óra között tart nyitva. További információt a +36 30 401 6095 telefonszámon kérhetnek az érdeklődők.



