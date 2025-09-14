A sportos, katonás életmódban találta meg a hosszú élet titkát

Kilencvenedik születésnapja alkalmából Nagy Balázs alpolgármester és Mezősi Árpád, a körzet önkormányzati képviselője köszöntötte hétfőn Majoros Benedeket. Benci bácsi 1935. szeptember 6-án született a Békés megyei Endrődön, családja a sváb kitelepítések idején, 1945 őszén érkezett Dunakömlődre. Később katonai pályára lépett, és mivel már fiatalon atletizált, a sport iránti érdeklődése hozta, hogy 1957-től a csornai sportkerületben sporttisztként is működött. Ennek kapcsán elvégezte a Testnevelési Főiskolát, majd a Szovjetunióban polgári védelmi főiskolát is. Már őrnagyi rangban szolgált, amikor 1980-ban jelentkezett Paksra, és a polgári védelem paksi városi járási törzsparancsnoka lett. Nyugdíjasként is tovább dolgozott tizenhét éven át egy vagyonvédelmi cégnél.

Majoros Benedeket otthonában köszöntötte a két képviselő

Forrás: TelePaks

Feleségével, Ilonával 1957-ben kötöttek házasságot, két fiuk született. Három unokája és négy dédunokája van. Nejét haláláig gondosan ápolta, 67 évet éltek együtt, 2024 januárjában veszítette el. Benci bácsi jó szellemi és fizikai egészségnek örvend, sportos fizikumát megőrizve 10-20 évet is letagadhat korából. Főz, mos, ellátja magát, járja a várost. A hosszú élet titkát a szerencsés géneken túl a sportos életmódban és katonás rendszeretetben látja.