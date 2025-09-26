A testvérváros diákjait fogadta a gimnázium

Bietigheim-Bissingen középiskolájának huszonhárom tanulóját látta vendégül a Szekszárdi Garay János Gimnázium. Az Ellental Gymnasien fiataljai a diákcsere-program keretében érkeztek Tolna vármegye székhelyére. A vendégeket azok a garaysták fogadták, akik tavaly tavasszal jártak a német testvérvárosban. A német küldöttséget Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere is köszöntötte, valamint szállás lehetőséggel is támogatta a programot. A most együtt töltött hét alatt a német diákok beültek partnereik óráira, részt vettek a szüreti fesztivál rendezvényein, így a felvonuláson is. Egy-egy napot eltöltöttek Baján és Budapesten, majd ezt követően indultak vissza németországi lakóhelyükre.

A német diákok és vendéglátóik a Szekszárdi Garay János Gimnázium dísztermében

Fotó: Beküldött fotó