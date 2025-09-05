Megemlékezés
A város híres szülötte előtt tisztelegnek szombaton
Szeptember 6-án Tolna a település szülöttére, Tóth János Kossuth-díjas operatőrre emlékezik. A helyi művelődési központban délután 5 órakot levetítik Bali János rendezésében készült portréfilmet, amely a kiemelkedő alkotó életét és munkásságát mutatja be. Az esemény zárásaként a résztvevők koszorút helyeznek el Tóth János sírjánál a tolnai temetőben.
