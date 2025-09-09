szeptember 9., kedd

Megemlékezés

4 órája

A város Kossuth-díjas operatőre előtt tisztelegtek

Címkék#Tóth János#Tolna#operatőr

Bencze Péter
A város Kossuth-díjas operatőre előtt tisztelegtek

A program részeként mécseseket gyújtottak Tóth János nyughelyénél

Fotó: Józsa Jácint

Emlékprogrammal tisztelegtek a település szülötte, Tóth János Kossuth-díjas operatőr, a nemzet művésze előtt Tolnán. A rendezvényen levetítették A kinematográfus című filmet, amely a művész munkásságát mutatja be, a vetítéshez Bali János fűzött ismertetőt. 

A program részeként mécseseket gyújtottak Tóth János nyughelyénél
Fotó: Fotó: Józsa Jácint

A program zárásaként a résztvevők mécsest gyújtottak a temetőben, Tóth János nyughelyénél.

Tóth János (1930–2019) a magyar filmművészet kiemelkedő alakja volt, operatőrként többek között Huszárik Zoltán és Makk Károly alkotásaiban működött közre. A Kossuth-díjat 2001-ben vehette át, pályája során a Mafilm és a Pannónia Filmstúdió munkatársa is volt.

 

