A város Kossuth-díjas operatőre előtt tisztelegtek

Emlékprogrammal tisztelegtek a település szülötte, Tóth János Kossuth-díjas operatőr, a nemzet művésze előtt Tolnán. A rendezvényen levetítették A kinematográfus című filmet, amely a művész munkásságát mutatja be, a vetítéshez Bali János fűzött ismertetőt.

A program részeként mécseseket gyújtottak Tóth János nyughelyénél

Fotó: Fotó: Józsa Jácint

A program zárásaként a résztvevők mécsest gyújtottak a temetőben, Tóth János nyughelyénél.

Tóth János (1930–2019) a magyar filmművészet kiemelkedő alakja volt, operatőrként többek között Huszárik Zoltán és Makk Károly alkotásaiban működött közre. A Kossuth-díjat 2001-ben vehette át, pályája során a Mafilm és a Pannónia Filmstúdió munkatársa is volt.