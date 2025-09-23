A világ legnagyobb bogarát is közelről vehették szemügyre a gyerekek

A rovarok csodálatos világa címmel tartott előadást Györe településen, a helyi könyvtárban Sár József etnomológus. A braziliai gyűjtőúton többször is résztvevő kutató a közönségnek, a mintegy ötven általános iskolásnak különleges ízeltlábúakat mutatott be, üvegvitrin mögötti preparátumként. A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár támogatásával zajló rendezvényen a gyermekek megismerkedhettek a trópusok különleges rovar lakóival, így például földünk legnagyobb bogárfajával, a brazíliai óriáscincérrel, valamint a borneói óriás botsáskával és a dél-amerikai puskalövedék hangyával is.

A fél tenyérnyi trópusi pillangók is nagy érdeklődést váltottak ki a gyermekek körében

Fotó: Beküldött fotó