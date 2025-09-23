szeptember 23., kedd

Tekla névnap

21°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A rovarok csodálatos világa

2 órája

A világ legnagyobb bogarát is közelről vehették szemügyre a gyerekek

Címkék#A rovarok csodálatos világa#trópus#Györe

Szeri Árpád

A rovarok csodálatos világa címmel tartott előadást Györe településen, a helyi könyvtárban Sár József etnomológus. A braziliai gyűjtőúton többször is résztvevő kutató a közönségnek, a mintegy ötven általános iskolásnak különleges ízeltlábúakat mutatott be, üvegvitrin mögötti preparátumként. A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár támogatásával zajló rendezvényen a gyermekek megismerkedhettek a trópusok különleges rovar lakóival, így például földünk legnagyobb bogárfajával, a brazíliai óriáscincérrel, valamint a borneói óriás botsáskával és a dél-amerikai puskalövedék hangyával is.

A fél tenyérnyi trópusi pillangók is nagy érdeklődést váltottak ki a gyermekek körében
Fotó: Beküldött fotó

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu