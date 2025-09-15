Ablakkeretek potyogtak a gyerekekre – most felújítják a műemléki környezetben álló épületet

– Évek óta nem tudtunk előbbre lépni az általános iskola fejlesztésének ügyében. A felújítás azért is időszerű, mert a nyílászárók olyan állapotban vannak, hogy ezt sok esetben nem csak a fűtésszámla sínylette meg, de a gyerekek testi épsége is veszélyben volt, hiszen úgy kellett szögekkel megerősíteni a régi fa ablakkereteket, hogy ne essenek rá a gyerekekre – mondta Andorka Gábor főigazgató. A beruházás közös forrásból valósul meg. A város 70 millió forintos támogatása az épület egyik szárnyának korszerűsítését fedezi, emellett az iskola 210 millió forintot szán a további épületrész modernizálásának költségeire.

Felújítás vár az iskolára

Forrás: TEOL

Közös összefogással kezdődhet a felújítás

A beruházás a város és az intézmény, illetőleg az evangélikus egyház összefogásának eredménye. Bonyhád önkormányzata 70 millió forinttal járul hozzá az iskola egyik szárnyának korszerűsítéséhez, míg az intézmény további 210 millió forintot biztosít a teljes épület modernizálására. – Ez az iskola nemcsak oktatási intézmény, hanem a város szívében álló, műemléki környezetbe illeszkedő épület. A felújítás több mint félezer diák és pedagógus mindennapjait teszi jobbá – hangsúlyozta dr. Csibi Krisztina, a térség országgyűlési képviselője. A fejlesztés részeként korszerű hőszigetelés készül, megújul a homlokzat és a bádogozás, miközben kiemelt figyelmet fordítanak az esztétikumra, az energiatakarékosságra és a költséghatékonyságra. A munkálatok várhatóan a következő tanév kezdetére fejeződnek be, így a diákok és pedagógusok már egy modern, biztonságos és szép környezetben folytathatják mindennapjaikat.