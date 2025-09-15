szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

27°
+21
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Biztonságosabb jövő vár a diákokra

1 órája

Ablakkeretek potyogtak a gyerekekre – most felújítják a műemléki környezetben álló épületet

Címkék#energetikailag#ablakkeretek#iskola

A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium általános iskolája korszerűsítés elé néz. Ahogy a helyzet áll, már igencsak ráfért a felújítás, hiszen a nyílászárók állapota nem csak energetikailag hagyott kívánni valót maga után, de a gyerekek testi épségét is veszélyeztette. A korszerűsítés lehetősége a város és az iskola közös projektjének eredménye.

Kutny Gábor

– Évek óta nem tudtunk előbbre lépni az általános iskola fejlesztésének ügyében. A felújítás azért is időszerű, mert a  nyílászárók olyan állapotban vannak, hogy ezt sok esetben nem csak a fűtésszámla sínylette meg, de a gyerekek testi épsége is veszélyben volt, hiszen úgy kellett szögekkel megerősíteni a régi fa ablakkereteket, hogy ne essenek rá a gyerekekre – mondta Andorka Gábor főigazgató.  A beruházás közös forrásból valósul meg. A város 70 millió forintos támogatása az épület egyik szárnyának korszerűsítését fedezi, emellett az iskola 210 millió forintot szán a további épületrész  modernizálásának költségeire.

Felújítás vár az iskolára
Felújítás vár az iskolára
Forrás: TEOL

Közös összefogással kezdődhet a felújítás

A beruházás a város és az intézmény, illetőleg az evangélikus egyház összefogásának eredménye. Bonyhád önkormányzata 70 millió forinttal járul hozzá az iskola egyik szárnyának korszerűsítéséhez, míg az intézmény további 210 millió forintot biztosít a teljes épület modernizálására. – Ez az iskola nemcsak oktatási intézmény, hanem a város szívében álló, műemléki környezetbe illeszkedő épület. A felújítás több mint félezer diák és pedagógus mindennapjait teszi jobbá – hangsúlyozta dr. Csibi Krisztina, a térség országgyűlési képviselője. A fejlesztés részeként korszerű hőszigetelés készül, megújul a homlokzat és a bádogozás, miközben kiemelt figyelmet fordítanak az esztétikumra, az energiatakarékosságra és a költséghatékonyságra. A munkálatok várhatóan a következő tanév kezdetére fejeződnek be, így a diákok és pedagógusok már egy modern, biztonságos és szép környezetben folytathatják mindennapjaikat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu