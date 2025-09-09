Háború a láthatáron? Katonák szállták meg Fadd-Domborit! Dróntámadás érte a csapatokat (képgaléria)

Az Adaptive Hussars progam mai átkelése során a II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred, a Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár és a NATO Előretolt Szárazföldi Többnemzeti Harccsoport katonái közösen mutatták be képességeiket. A művelet célja az volt, hogy demonstrálják: a Magyar Honvédség képes a szövetséges erők folyamatos mobilitásának biztosítására, a Duna mint stratégiai akadály gyors és hatékony leküzdésére. A katonák pontonelemekből kompátkelőt építettek, majd azon keresztül nehéz harcjárműveket, logisztikai eszközöket és teljes katonai alegységeket juttattak át a túlpartra. A műveletet a levegőből helikopterek biztosították, miközben a szárazföldön és a vízen is többféle speciális szállító- és harcjármű vett részt a hadműveletben.

Az Adaptive Hussars 2025 részeként érkeztek a hadsereg csapatai Fadd-Domboriba

Fotó: Mártonfai Dénes

Dróntámadás érte a magyar csapatokat

A magyar egységeket a forgatókönyv részeként még Fajszon dróntámadás szimulációja is érte, amely miatt egészségügyi beavatkozásra volt szükség, mielőtt megkezdődhetett a tényleges átkelés. Ez a mozzanat jól szemléltette, hogy a hadművelet során nemcsak a technikai képességek, hanem a reagálóképesség és a gyors válságkezelés is kiemelt szerepet kap.

A gyakorlat egész nap zajlott a Dunán és annak Tolna, illetve Bács-Kiskun vármegyei határán

Fotó: Mártonfai Dénes

„A magyar emberek legyenek büszkék katonáinkra”

A helyszínen jelen volt Dr. Böröndi Gábor vezérkari főnök, aki hangsúlyozta: a hadgyakorlat a stratégiai szinttől a lövészkatonáig mindenkit megmozgat. Mint mondta, jelenleg több mint hétezer katona és kétszáz eszköz van mozgásban, huszonkétezer fő NATO-keretek között.

Amit ma láttunk, arra őszintén büszke vagyok. A magyar katonák professzionális módon, nemzetközi kötelékben, magas szintű szakmai tudással hajtották végre a feladataikat

– fogalmazott.

A vezérkari főnök hozzátette: a mostani hathetes gyakorlat egyedülálló abból a szempontból, hogy a nulláról építik fel a teljes folyamatot, a készenléti erők aktiválásától a tartalékosok behívásán és a logisztikai készletek mozgósításán át egészen az ország különböző pontjaira történő átcsoportosításig.

A honvdség Airbus helikopterei nyújtottak légi támogatást a csapatoknak

Fotó: Mártonfai Dénes

Adaptive Hussars: nagyszabású NATO gyakorlat

A Fajszról induló átkelést a magyar alakulatok szövetséges erőkkel együtt hajtották végre. A helyszínen horvát katonai rendészek biztosították a túlpartot Fadd-Domborinál, de a gyakorlatban török, olasz, szlovák és amerikai egységek is részt vesznek. A Magyar Honvédség közben új képességeit is bemutatta: drónelhárító rendszereket, Lynx gyalogsági harcjárműveket, Leopard 2A7+ harckocsikat, valamint a nemrég hadrendbe állított modern helikopterflottát.