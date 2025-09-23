szeptember 23., kedd

Kezes voltam, ráfáztam

2 órája

Ön is adóstárs egy hitelnél és szeretne kilépni belőle? Ezt mindenképpen tudnia kell!

Címkék#kölcsön#bank#pénzintézet

Hitelfelvételnél gyakran találkozunk a kezes és az adóstárs kifejezéssekkel. Helyzetük hasonló, mindketten felelnek a kölcsön visszafizetéséért, ezért is keverik sokan a két fogalmat. Mi van, ha az adós tényleg nem fizet és tetemes tartozás szakad az adóstárs nyakába? Egyáltalán kiléphet-e a hitelből az adóstárs? - ezekre kerestük a választ.

Mauthner Ilona

Sokan gondolják úgy, hogy az adós és az adóstárs nem egyformán felelős a hitel visszafizetéséért. Igazából ez attól függ, mit mond a szerződés: a legtöbb esetben azt, hogy az adóstárs az adóssal egyetemlegesen felel a hitel visszafizetéséért. Ez azt jelenti, hogy fizetéselmaradás esetén a hitelező bármelyiküktől követelheti a tartozás visszafizetését. -írta a hovege.hu

Van különbség kezes és adóstárs megítélése között

A kezes helyzete különbözik az adóstársétól, az viszont már a kezesség formájától függ, hogy miben. Banki kölcsönszerződéseknél általában készfizető kezességgel találkozhatunk, amelynek lényege, hogy a tartozás követelhető akár az adóstól, akár közvetlenül a készfizető kezestől is. Mi akkor a különbség? Leegyszerűsítve, míg az adóstárs bevonása javíthat az igényelt hitel feltételein, addig a kezességvállalás nem változtat ezen, és a törlesztés megtagadásakor a pénzintézet azonnal követelheti az adósságot az adóstárson, míg a kezesen nem minden esetben.

Csak kezes voltam, de a hitelt végül én törlesztettem

– Kilenc évvel ezelőtt a főnököm kért meg, legyek a kezese egy nagyobb összegű hitelnél. Két évig nem történt semmi különös, majd a főnökömet leváltották, munkanélküli lett és tőlem kezdték el vonni a felvett hitelt.Hiába mentem a bankhoz reklamálni, és hiába szóltam a volt főnökömnek, esze ágában sem volt szándéka fizetni, még akkor sem, amikor már tehette volna. Inkább feketén dolgozott, hogy ne legyen miből vonni a törlesztőrészt. Megfogadtam, soha, senkinek nem írok alá semmit - panaszolta bátaszéki olvasónk, Barna Félix.

Adóstárs kilépése a hitelből – így működik

Az adóstárs kilépése nem automatikus jog, hanem a bank engedélyéhez kötött szerződésmódosítás. A hitel fennmarad, csak változik, hogy ki viseli tovább a törlesztés teljes terhét. Íme, ezek a legfontosabb feltételek: Az egyedül maradó adós tudjon törleszteni. A banknak ezt meg kell vizsgálnia. A szerződésmódosításhoz általában szükséges mindkét fél beleegyezése – az adósé és az adóstársé is. Ha az egyik nem járul hozzá, a bank nem köteles módosítani. Az adósnak bizonyítania kell jövedelmét, munkaviszonyát. Elképzelhető, hogy új hitelbírálatot kell kérni, új szerződési feltételeket kell elfogadni, és szükség lehet új adóstárs bevonására is. 

A kilépés elméletben nem kerül semmibe, de felmerülhet szerződésmódosítási díj, hitelbírálati díj, közjegyzői díj, értékbecslés díj. Jelzáloghitel esetén akár a földhivatali ügyintézés is pénzbe kerülhet.

Az adóstárs kilépését mindig írásban kell kérni a banktól. Részletes útmutatót erről az adózóna.hu készített, kalkulációval együtt.

Amikor a helyzet több mint problémás

Válás esetén előfordulhat, hogy az egyik fél (adós vagy adóstárs) nem akarja, hogy a másik kilépjen. Ilyenkor nem lehet csak úgy kibújni a felelősség alól, hiszen szükség van mindkét fél beleegyezésére, illetve a bank engedélyére. A bank köteles megvizsgálni, de ha az adós nem mutatja be, hogy önállóan is hitelképes, elutasíthatja a kérelmet.

 

