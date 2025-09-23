Ön is adóstárs egy hitelnél és szeretne kilépni belőle? Ezt mindenképpen tudnia kell!

Sokan gondolják úgy, hogy az adós és az adóstárs nem egyformán felelős a hitel visszafizetéséért. Igazából ez attól függ, mit mond a szerződés: a legtöbb esetben azt, hogy az adóstárs az adóssal egyetemlegesen felel a hitel visszafizetéséért. Ez azt jelenti, hogy fizetéselmaradás esetén a hitelező bármelyiküktől követelheti a tartozás visszafizetését. -írta a hovege.hu

Van különbség kezes és adóstárs megítélése között, főleg a bank szempontjából

Fotó: Mediaworks

A kezes helyzete különbözik az adóstársétól, az viszont már a kezesség formájától függ, hogy miben. Banki kölcsönszerződéseknél általában készfizető kezességgel találkozhatunk, amelynek lényege, hogy a tartozás követelhető akár az adóstól, akár közvetlenül a készfizető kezestől is. Mi akkor a különbség? Leegyszerűsítve, míg az adóstárs bevonása javíthat az igényelt hitel feltételein, addig a kezességvállalás nem változtat ezen, és a törlesztés megtagadásakor a pénzintézet azonnal követelheti az adósságot az adóstárson, míg a kezesen nem minden esetben.

Csak kezes voltam, de a hitelt végül én törlesztettem

– Kilenc évvel ezelőtt a főnököm kért meg, legyek a kezese egy nagyobb összegű hitelnél. Két évig nem történt semmi különös, majd a főnökömet leváltották, munkanélküli lett és tőlem kezdték el vonni a felvett hitelt.Hiába mentem a bankhoz reklamálni, és hiába szóltam a volt főnökömnek, esze ágában sem volt szándéka fizetni, még akkor sem, amikor már tehette volna. Inkább feketén dolgozott, hogy ne legyen miből vonni a törlesztőrészt. Megfogadtam, soha, senkinek nem írok alá semmit - panaszolta bátaszéki olvasónk, Barna Félix.

Adóstárs kilépése a hitelből – így működik

Az adóstárs kilépése nem automatikus jog, hanem a bank engedélyéhez kötött szerződésmódosítás. A hitel fennmarad, csak változik, hogy ki viseli tovább a törlesztés teljes terhét. Íme, ezek a legfontosabb feltételek: Az egyedül maradó adós tudjon törleszteni. A banknak ezt meg kell vizsgálnia. A szerződésmódosításhoz általában szükséges mindkét fél beleegyezése – az adósé és az adóstársé is. Ha az egyik nem járul hozzá, a bank nem köteles módosítani. Az adósnak bizonyítania kell jövedelmét, munkaviszonyát. Elképzelhető, hogy új hitelbírálatot kell kérni, új szerződési feltételeket kell elfogadni, és szükség lehet új adóstárs bevonására is.