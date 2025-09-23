A halálba hajszolják a szarvasokat a terepmotorokkal száguldozó agancsgyűjtők

Kapós áru a feketepiacon a gím- és dámszarvasok évről évre elhullajtott agancsa. Az elmúlt években pedig a megugrott kereslet nyomán megjelentek a nyerészkedni vágyó csoportok is – írja a boon.hu. Az agancsgyűjtők mindent bevetnek, hogy minél több értékhez juthassanak.

Forrás: haon.hu

Az agancsgyűjtők mindent bevetnek a cél érdekében

A hullott agancs vadgazdálkodási értéke a vonatkozó jogszabály szerint 10 ezer forint kilogrammonként. A feketepiacon azonban ennél jóval magasabb áron lehet értékesíteni. Egy gímszarvas agancsa mintegy 120-150 nap alatt éri el teljes pompáját a Körös-Maros Nemzeti Park szerint, és a folyamat végére akár a 15 kilogrammos súlyt is elérheti.

Ez pedig már elegendő ok arra, hogy a bűnözők vállalják a kockázatot a nagyszabású gyűjtőakciók szervezésével. Quadokkal és terepmotorokkal szelik az erdőket, valamint drónokkal is átfésülik az adott területet. A cél természetesen az, hogy minél több agancsot minél rövidebb idő alatt gyűjtsenek be.

Üldözőbe veszik az állatokat, abban bízva, hogy agancsuk beakad a fák ágaiba vagy a kifeszített drótokba, így az a természetes időpontnál hamarabb leválhat. Ez több szempontból is veszélyes. Az agancs még nem biztos, hogy megérett arra, hogy leessen – ilyenkor a koponya egy része is megsérülhet.

A hajszában ráadásul végzetesen legyengülhetnek a szarvasok, ami komoly kockázatot jelent számukra.

Vannak akik drótot húznak és neki hajtják az állatokat

Hőgyészen, a Csernyédi vadásztársaság vadászmestere korábban lapunknak elmondta, évek óta jellemző, hogy idegenek járják az erdőt és engedély nélkül gyűjtik össze az elhullajtott agancsokat, de az elmúlt pár évben ez a tevékenység már olyan mértékű lett, ami nagy kárt okoz a vadállományban is. Ezek az emberek ugyanis jellemzően csoportosan, akár járművekkel is űzik a szarvasokat, hogy kikényszerítsék az agancshullatást, a „trófeát” pedig szintén illegális módon értékesítik. Vannak akik drótot húznak ki, és neki hajtják az állatokat, így próbálják az agancsot a szarvas fejéről leszedni. Ez végzetes is lehet számára, de mindenképpen fokozott stresszhelyzethez vezet. Hatalmas probléma, hogy a megriadt állatok sok esetben közúti baleseteket okoznak.