Agresszív BMW-sek, lassú Hondások – a prémium autósok tényleg arrogánsak a volán mögött?

A brit MoneySuperMarket nevű ár-összehasonlító oldal húsz ország összesen 4800 autósával töltette ki a kérdőívet, amelyben a résztvevőknek arra kellett válaszolniuk, hogy mely autómárkát vezető sofőrökre jellemző, hogy túl gyorsan vagy lassan mennek, hogy túl agresszívan vagy veszélyesen vezetnek, hogy bizonytalanul parkolnak. A sztereotípiák a világ több pontján azonosnak bizonyultak, az agresszív sofőrök többsége drága autót vezetett – írta a vezess.hu

Az előítéletek ráadásul a világ számos pontján pontosan ugyanazok, ahogy arra a 20 országos felmérés is rávilágított. Lássuk hát, mit gondolnak az egyes márkák tulajdonosairól az autósok!

BMW: túl gyorsan mennek (63 százalék), túl agresszívak (44 százalék), nem használnak irányjelzőt (32 százalék), rosszul parkolnak (12 százalék). Mercedes-Benz: túl gyorsan mennek (51 százalék), túl agresszívak (26 százalék), nem használnak irányjelzőt (19 százalék). Audi: túl gyorsan mennek (46 százalék), túl agresszívak (25 százalék), nem használnak irányjelzőt (15 százalék). Ford: túl agresszívak (30 százalék), rosszul parkolnak (14 százalék), nem használnak irányjelzőt (12 százalék). Kia: túl lassan mennek (27 százalék), rosszul parkolnak (12 százalék).

Az Audit, Fordot, Toyotát és Hyundait vezetők a lista aljára kerültek, ami a rossz tulajdonságokat illeti, a Honda-sofőrök kapták a legkevesebb feketepontot, róluk azt gondolják, hogy túl lassan mennek.

A hazai közlekedéskultúra a kezdőket nem segíti

Felmérést készített a Magyar Suzuki is a hazai sofőrök között. Főként a rutintalan, kevésbé gyakorlott, kezdő vagy félős vezetőkre koncentráltak, de a másik oldal véleménye és tapasztalatai sem maradhattak ki. Emellett pedig temérdek olyan, jogosítvánnyal rendelkezőt is megkérdeztek, aki ritkán vezet, vagy egyáltalán nem, hogy mi ennek az oka. Rengetegen válaszolták azt, hogy túl sok stressz éri vezetés közben, ami miatt megijed, fél, de akár le is blokkol, ha annyira erős az inger.