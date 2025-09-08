Nem az a tökéletes ajándék, ami a legdrágább, hanem az, ami szívből jön

Gyerekként a legtöbbünknél a méret és a „menőség” számított, ha ajándékról volt szó: minél nagyobb csomag, minél hangosabb játék, annál jobb. Ahogy telnek az évek, egyre inkább átalakul a gondolkodásunk. Felnőttként már nem az számít, mennyire értékes vagy mennyibe került egy ajándék, hanem az, hogy tükrözi-e az ajándékozó figyelmét, törődését, és azt, hogy valóban ismer minket.

Az ajándék jöjjön szívből. Forrás: MW Archívum

Életem legviccesebb ajándéka

A párommal megegyeztünk: egy bizonyos összeg keretében választunk ajándékot egymásnak. Elég nagy összeg volt ahhoz, hogy vehessünk valami hasznosat, szépet vagy akár tartós értéket képviselő dolgot.

Amikor megkaptam az ajándékát, először csak tapintással próbáltam kitalálni, mi lehet a csomagban: egy telefontok volt. De nem akármilyen! Egy bumfordi, dundi kinézetű, kicsit műanyag szagú darab, ami első ránézésre bárki másnak talán furcsa lett volna. A párom pontosan tudta, hogy mennyire tudok örülni az ilyen mókás apróságoknak.