Jegyzet

1 órája

Nem az a tökéletes ajándék, ami a legdrágább, hanem az, ami szívből jön

Címkék#gyerek#ajándék#jegyzet

Karácsony, szülinap, névnap, évforduló – mindannyiunk életében vannak olyan alkalmak, amikor ajándékozunk. Sokszor azonban nem is az a legnagyobb kihívás, hogy legyen mit átadni, hanem hogy mi legyen az. Hiszen mindenki mást tart tökéletes ajándéknak. Van, akinek a csillogás, a drága holmik jelentik a meglepetés örömét, míg másnak egy apró, személyre szabott figyelmesség többet ér minden luxuscikknél.

Bencze Péter

Gyerekként a legtöbbünknél a méret és a „menőség” számított, ha ajándékról volt szó: minél nagyobb csomag, minél hangosabb játék, annál jobb. Ahogy telnek az évek, egyre inkább átalakul a gondolkodásunk. Felnőttként már nem az számít, mennyire értékes vagy mennyibe került egy ajándék, hanem az, hogy tükrözi-e az ajándékozó figyelmét, törődését, és azt, hogy valóban ismer minket.

Az ajándék jöjjön szívből
Az ajándék jöjjön szívből. Forrás: MW Archívum

Életem legviccesebb ajándéka

A párommal megegyeztünk: egy bizonyos összeg keretében választunk ajándékot egymásnak. Elég nagy összeg volt ahhoz, hogy vehessünk valami hasznosat, szépet vagy akár tartós értéket képviselő dolgot.

Amikor megkaptam az ajándékát, először csak tapintással próbáltam kitalálni, mi lehet a csomagban: egy telefontok volt. De nem akármilyen! Egy bumfordi, dundi kinézetű, kicsit műanyag szagú darab, ami első ránézésre bárki másnak talán furcsa lett volna. A párom pontosan tudta, hogy mennyire tudok örülni az ilyen mókás apróságoknak.

Legközelebb, amikor ajándékot keresel, ne azon törd a fejed, hogy mennyibe kerüljön, vagy mi számít elég „nagy dolognak”. Mert a tökéletes ajándék mindig az, ami szívből jön – és nem az, ami a legtöbbe került.

 

