2 órája
Akció akció hátán a szerdai piacon (képgalériával)
Csöpörgött az eső szerdán hajnalban Szekszárdon, de még reggel 8 óra után is, aggódtak is a piaci árusok, hogy vajon, hányan mennek majd vásárolni. Talán ez volt az oka, hogy akció akció hátán volt a szerdai piacnapon.
Az időjárás nem rondított bele a piaci vásárlási kedvbe, úgy közepesnek mondható forgalom volt. A csepergő eső ugyan ijesztgette az árusokat, vásárlókat, talán ez volt az oka, hogy akció akció hátán volt a szerdai piacnapon Szekszárdon.
Akció akció hátán: sárgadinnye darabra, paprika, szilva ár alatt
Sokan álltak sorba az egyik árus standjánál, aki a szilva kilóját 400 forintért kínálta. A gyümölcs mérete kisebb volt ugyan, de a minősége kifogástalan. Több kilót vásárolt belőle egy-egy idősebb hölgy, mint mondták lekvárt főznek, ráadásul az idő is ennek kedvez. Egy másik árus dinnyét kínált, a görögdinnye kilójáért 300 forintot kért, a sárgadinnyét több formában árulta: volt kilós 400-ért, és darabra 200 forintért. Ez utóbbiból vásároltam én is, a sárgadinnye nem volt kis méretű, és szép, érettnek tűnt.
Mennyit keresnek a szüretelők? Ennyi most a bér a mezőgazdaságbanTöbb, mint 15 százalékkal emelkedtek a bérek.
A kovászolni való uborka ára is sokat szelídült, 450 forintért is lehetett vásárolni belőle.
Paprikából dömping, tök, uborka, burgonya a választékban
No, és ott volt a paprika, mindenféle formában. Volt aki kilóra, volt aki zsákszámra vette az almapaprikát, még mindig ez a legnépszerűbb savanyúság egyik alapja, kilóját a legtöbb árus 850 forintért mérte. Ugyancsak népszerű volt a cseresznyepaprika is – zöld és piros változatban – 2200-2500 forint között volt kilója, akárcsak a múlt héten. A chili paprikát szintén 2500 forintért mérték.
Ilyen még nem volt, soha nem látott mélyponton a gyümölcstermelőkMost szedik az almát, a szilvát és a csemegeszőlőt.
A lecsónak való paprika ára volt a legolcsóbb, kilóját több árus is 450 forintért mérte. A kápia paprika is kapós volt, 800 forintot kértek kilójáért.
Nagyon szép példányokat láttunk tökből is, frissek, gyengék, rántani- és tölteni valók. Kilóját 450 forint körüli áron kínálták. A zöldbab ára is barátságosabb lett, 3000 forintról mára 1500 forintra csökkent kilója.
Akciós árak a szekszárdi piaconFotók: Mártonfai Dénes
Gyümölcsből bőséges volt a kínálat, volt, aki akciózott
Csemegeszőlő színesítette a kínálatot, az árus azt mondta, ez már hazai, nem import. Kilóját 1990 forintért kínálta. A Csabagyöngye kilójáért viszont ezer forintot kértek. Őszibarackból is volt kínálat, az ára változatos volt, akárcsak a gyümölcs mérete: 600 forinttól 1900 forintig. A kopasz barack volt a drágább.
Olcsóbb, frissebb, finomabb – itt várnak rád az almáskertekAlmából sem akkora a termés, mint tavaly, de legalább van belőle.
Burgonyát is érdemesebb a piacon vásárolni, 300 forintot kértek érte, egy csokor petrezselyem 200 forintba került. Az ősz közeledtét jelzi, hogy több méhész kínálta mézes termékeit. A füstölt árusok is kipakoltak, sokan vettek kolbászt, töpörtyűt, szalonnát, sült sonkát.