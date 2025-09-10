szeptember 10., szerda

Szilvából volt dömping

2 órája

Akció akció hátán a szerdai piacon (képgalériával)

Címkék#akció#gyümölcs#Szekszárd#piac

Csöpörgött az eső szerdán hajnalban Szekszárdon, de még reggel 8 óra után is, aggódtak is a piaci árusok, hogy vajon, hányan mennek majd vásárolni. Talán ez volt az oka, hogy akció akció hátán volt a szerdai piacnapon.

Mauthner Ilona

Az időjárás nem rondított bele a piaci vásárlási kedvbe, úgy közepesnek mondható forgalom volt. A csepergő eső ugyan ijesztgette az árusokat, vásárlókat, talán ez volt az oka, hogy akció akció hátán volt a szerdai piacnapon Szekszárdon.

akció akció hátán a szerdai piacon
Akció akció hátán volt a szerdai szekszárdi piacon. Fotó: Mártonfai Dénes

Akció akció hátán: sárgadinnye darabra, paprika, szilva ár alatt

Sokan álltak sorba az egyik árus standjánál, aki a szilva kilóját 400 forintért kínálta. A gyümölcs mérete kisebb volt ugyan, de a minősége kifogástalan. Több kilót vásárolt belőle egy-egy idősebb hölgy, mint mondták lekvárt főznek, ráadásul az idő is ennek kedvez. Egy másik árus dinnyét kínált, a görögdinnye kilójáért 300 forintot kért, a sárgadinnyét több formában árulta: volt kilós 400-ért, és darabra 200 forintért. Ez utóbbiból vásároltam én is, a sárgadinnye nem volt kis méretű, és szép, érettnek tűnt.

A kovászolni való uborka ára is sokat szelídült, 450 forintért is lehetett vásárolni belőle.

Paprikából is bőséges volt a választék a piacon. Fotó: Mártonfai Dénes

Paprikából dömping, tök, uborka, burgonya a választékban

No, és ott volt a paprika, mindenféle formában. Volt aki kilóra, volt aki zsákszámra vette az almapaprikát, még mindig ez a legnépszerűbb savanyúság egyik alapja, kilóját a legtöbb árus 850 forintért mérte. Ugyancsak népszerű volt a cseresznyepaprika is – zöld és piros változatban – 2200-2500 forint között volt kilója, akárcsak a múlt héten. A chili paprikát szintén 2500 forintért mérték. 

A lecsónak való paprika ára volt a legolcsóbb, kilóját több árus is 450 forintért mérte. A kápia paprika is kapós volt, 800 forintot kértek kilójáért.

Nagyon szép példányokat láttunk tökből is, frissek, gyengék, rántani- és tölteni valók. Kilóját 450 forint körüli áron kínálták. A zöldbab ára is barátságosabb lett, 3000 forintról mára 1500 forintra csökkent kilója.

Akciós árak a szekszárdi piacon

Fotók: Mártonfai Dénes

Gyümölcsből bőséges volt a kínálat, volt, aki akciózott

Csemegeszőlő színesítette a kínálatot, az árus azt mondta, ez már hazai, nem import. Kilóját 1990 forintért kínálta. A Csabagyöngye kilójáért viszont ezer forintot kértek. Őszibarackból is volt kínálat, az ára változatos volt, akárcsak a gyümölcs mérete: 600 forinttól 1900 forintig. A kopasz barack volt a drágább.

Burgonyát is érdemesebb a piacon vásárolni, 300 forintot kértek érte, egy csokor petrezselyem 200 forintba került. Az ősz közeledtét jelzi, hogy több méhész kínálta mézes termékeit. A füstölt árusok is kipakoltak, sokan vettek kolbászt, töpörtyűt, szalonnát, sült sonkát. 

 

