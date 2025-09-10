akció akció hátán a szerdai piacon

Az időjárás nem rondított bele a piaci vásárlási kedvbe, úgy közepesnek mondható forgalom volt. A csepergő eső ugyan ijesztgette az árusokat, vásárlókat, talán ez volt az oka, hogy akció akció hátán volt a szerdai piacnapon Szekszárdon.

Akció akció hátán volt a szerdai szekszárdi piacon. Fotó: Mártonfai Dénes

Akció akció hátán: sárgadinnye darabra, paprika, szilva ár alatt

Sokan álltak sorba az egyik árus standjánál, aki a szilva kilóját 400 forintért kínálta. A gyümölcs mérete kisebb volt ugyan, de a minősége kifogástalan. Több kilót vásárolt belőle egy-egy idősebb hölgy, mint mondták lekvárt főznek, ráadásul az idő is ennek kedvez. Egy másik árus dinnyét kínált, a görögdinnye kilójáért 300 forintot kért, a sárgadinnyét több formában árulta: volt kilós 400-ért, és darabra 200 forintért. Ez utóbbiból vásároltam én is, a sárgadinnye nem volt kis méretű, és szép, érettnek tűnt.