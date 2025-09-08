Akciós az alma, kilója 500 forint, lehet rá a jelentkezni

A Mentálhigiénes Műhely nyugdíjas tagozata immár hosszú évek óta szervez nyugdíjasoknak, nagycsaládosoknak így ősszel különböző akciós vásárokat. Ezúttal almára lehet jelentkezni.

Almavásár nagycsaládosoknak, nyugdíjasoknak. Fotó: Pavlo Lys / Forrás: Agroinform.hu

Az akciós alma – különböző fajták vannak – kilós ára 500 forint.

Jelentkezni lehet személyesen a Babits Mihály Kulturális Központ melletti irodában kedden és pénteken, délelőtt 8 és 10 óra között vagy a 20-415-4867-es telefonszámon.