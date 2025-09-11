szeptember 11., csütörtök

Alig akarjuk elhinni: bezár a Lidl áruháza

Gyorsan elterjedt a bezárás híre. A Lidl áruház részleteket is megosztott.

Teol.hu

Bezár a Lidl solti áruháza szeptember 14-én, vasárnap délben bezár, mivel az üzlet teljes körű felújításon esik át. A korszerűsítés célja, hogy kényelmesebb, modernebb környezet várja a vásárlókat, írja a Baon.hu. Az áruház újranyitása szeptember 25-én, csütörtökön reggel 6:30-kor lesz, vagyis alig két hétig tart a leállás. 

Forrás:  MW

 Bár a soltiaknak átmenetileg nélkülözniük kell a helyi üzletet, több közeli alternatíva is a rendelkezésükre áll.

További részletek a Baon.hu-n.

 

