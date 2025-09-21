szeptember 21., vasárnap

Alisca Borrend

3 órája

Három új lovag állt az Alisca Borrend zászlaja alá (galéria)

Címkék#borrend lovag#Alisca Borrend#Ferenc Vilmos

Ünnepélyes avatásra gyűlt össze egy különleges, látványos öltözéket viselő csapat a vármegye székhelyén. Az Alisca Borrend három új taggal bővült, akik lovagok előtt tették le fogadalmukat. A Szekszárdi Szüreti Napok keretében a borrendi hagyományokból is ízelítőt kaphatta az érdeklődők.

Szeri Árpád

Az Alisca Borrend három új taggal bővült a szombat délután megtartott, ünnepélyes avatáson. A Szekszárdi Szüreti Napok ezen eseménye ugyancsak a különleges látványosságok közé tartozik, már csak a külsőségek, a lovagi örökséget idéző, hosszú palástok, sapkák és rendjelvények miatt is. 

Alisca Borrend
Az Alisca Borrend három új lovagja: Várda Tibor, Horváth Péter és Töttős Gábor
Fotó: Kiss Albert

Alisca Borrend, különleges vendégekkel

Ez alkalommal az aspiránsok az ország különböző helyszíneiről idezarándokló, tizenhat vendég borrend, valamint két díszvendég rend képviselői előtt tettek tanúbizonyságot tudásukról. A jelöltek – természetesen – elmondhatták magukról, hogy saját jogon és felmenőik révén is erős szálakkal kötődnek a szőlő termesztéshez, a bor készítéséhez, kezeléséhez. Horváth Péter mezőgazdasági vállalkozó, Töttős Gábor pedagógus, iskola igazgató és Várda Tibor kádár mester a hagyományoknak megfelelő módon mérette meg magát. Ferenc Vilmos, az Alisca Borrend elnökének, nagymesterének köszöntője után a szőlőtermesztésnél, borkészítésnél használt eszközök bemutatása, a borlopó használata és borfelismerés szerepelt a feladatok között. Mindhárom jelölt remekül vette az akadályokat és ezáltal méltónak bizonyult a borrendi tagságra.

– Jelen rendezvényünket különlegesnek is nevezhetem – hangsúlyozta Ferenc Vilmos. – A korábbi években is avattunk tagokat, de nem egyszer olyanokat, akiket tiszteletbeli státusz illetett meg. Ám ez alkalommal egyszerre három rendes tag erősíti sorainkat.

Alisca Borrend avató

Fotók: Kiss Albert

 

 

