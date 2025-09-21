3 órája
Három új lovag állt az Alisca Borrend zászlaja alá (galéria)
Ünnepélyes avatásra gyűlt össze egy különleges, látványos öltözéket viselő csapat a vármegye székhelyén. Az Alisca Borrend három új taggal bővült, akik lovagok előtt tették le fogadalmukat. A Szekszárdi Szüreti Napok keretében a borrendi hagyományokból is ízelítőt kaphatta az érdeklődők.
Az Alisca Borrend három új taggal bővült a szombat délután megtartott, ünnepélyes avatáson. A Szekszárdi Szüreti Napok ezen eseménye ugyancsak a különleges látványosságok közé tartozik, már csak a külsőségek, a lovagi örökséget idéző, hosszú palástok, sapkák és rendjelvények miatt is.
Alisca Borrend, különleges vendégekkel
Ez alkalommal az aspiránsok az ország különböző helyszíneiről idezarándokló, tizenhat vendég borrend, valamint két díszvendég rend képviselői előtt tettek tanúbizonyságot tudásukról. A jelöltek – természetesen – elmondhatták magukról, hogy saját jogon és felmenőik révén is erős szálakkal kötődnek a szőlő termesztéshez, a bor készítéséhez, kezeléséhez. Horváth Péter mezőgazdasági vállalkozó, Töttős Gábor pedagógus, iskola igazgató és Várda Tibor kádár mester a hagyományoknak megfelelő módon mérette meg magát. Ferenc Vilmos, az Alisca Borrend elnökének, nagymesterének köszöntője után a szőlőtermesztésnél, borkészítésnél használt eszközök bemutatása, a borlopó használata és borfelismerés szerepelt a feladatok között. Mindhárom jelölt remekül vette az akadályokat és ezáltal méltónak bizonyult a borrendi tagságra.
– Jelen rendezvényünket különlegesnek is nevezhetem – hangsúlyozta Ferenc Vilmos. – A korábbi években is avattunk tagokat, de nem egyszer olyanokat, akiket tiszteletbeli státusz illetett meg. Ám ez alkalommal egyszerre három rendes tag erősíti sorainkat.
Alisca Borrend avatóFotók: Kiss Albert