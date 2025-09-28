23 perce
Hihetetlen, hogy mi miatt jelzett be az alkoholszonda! Akár önnel is előfordulhat
Bár sokan azt gondolják, hogy az alkoholszonda csak az ittas sofőröket leplezi le, valójában több hétköznapi helyzet is előidézhet téves, pozitív jelzést. A szekszárdi szüreti napok idején történt eset is megmutatta, hogy olykor nem maga a sofőr, hanem a közvetlen környezet hatása vezethet megtévesztő eredményhez. Így járt egy autós is nemrég Tolnában az alkoholszonda megfújása után.
Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője portálunknak elmondta: a Szekszárdi Szüreti Napok idején kollégái egy autóst állítottak meg, akinél elsőre pozitív értéket mutatott az alkoholszonda. A sofőr ugyanakkor váltig állította, hogy nem fogyasztott alkoholt – és valóban, mindössze az utasai fogyasztottak helyi borokat. Tíz perccel később a helyszínen megismételt szondáztatás már negatív eredményt hozott.
Ekkor adhat hamis értéket az alkoholszonda
A rendőrség protokollja éppen az ilyen esetekre van felkészülve: ha valakit közvetlen alkoholkörnyezet ér (például zárt térben ül másokkal, akik alkoholt fogyasztanak), előfordulhat, hogy a belélegzett levegő rövid ideig torzítja a szonda eredményét. Ezért ismételt mérés következik, amely pontosabban mutatja a tényleges állapotot.
Nem csak egy pohár ital okozhat pozitív eredményt
Szakértők szerint nemcsak az „alkoholos környezet” okozhat megtévesztő eredményt. Bizonyos szájvizek és gyógyszerek, erjesztett ételek és italok, de még a dohányzás vagy a fertőtlenítők használata is befolyásolhatja a szonda érzékenységét. Ritkább esetekben cukorbetegség vagy gyomorproblémák is eredményezhetnek olyan értékeket, amelyek rövid időre alkoholfogyasztásnak tűnhetnek.
Közel 1000 szondát fújtak meg a Szekszárdi Szüreti Napok alatt – Ennyien voltak ittasakMegdöbbentő számokat közölt a rendőrség.
Fontos azonban kiemelni: a rendőrség által használt hitelesített, úgynevezett bizonyító erejű alkoholszondák sokkal pontosabbak a helyszíni előszűrőknél. Ha az első fújás pozitív, a protokoll szerint mindig van újrafújás, és szükség esetén további vizsgálat is történik, akár vérvétellel.
Az eset rávilágít: nem minden pozitív alkoholszonda-érték jelent tényleges ittasságot, de minden jelzést komolyan kell venni. A sofőr felelőssége, hogy tiszta állapotban vezessen, és nem árt tudni, hogy olykor ártalmatlannak tűnő szokások is rövid időre megtévesztő eredményt adhatnak.