Ezt jó tudni

5 órája

Hihetetlen, hogy mi miatt jelzett be az alkoholszonda! Akár önnel is előfordulhat

Címkék#alkoholszonda#ittas vezetés#rendőrség#Komlósiné Kiss Anett#közlekedés

Bár sokan azt gondolják, hogy az alkoholszonda csak az ittas sofőröket leplezi le, valójában több hétköznapi helyzet is előidézhet téves, pozitív jelzést. A szekszárdi szüreti napok idején történt eset is megmutatta, hogy olykor nem maga a sofőr, hanem a közvetlen környezet hatása vezethet megtévesztő eredményhez. Így járt egy autós is nemrég Tolnában az alkoholszonda megfújása után.

Bencze Péter

Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője portálunknak elmondta: a Szekszárdi Szüreti Napok idején kollégái egy autóst állítottak meg, akinél elsőre pozitív értéket mutatott az alkoholszonda. A sofőr ugyanakkor váltig állította, hogy nem fogyasztott alkoholt – és valóban, mindössze az utasai fogyasztottak helyi borokat. Tíz perccel később a helyszínen megismételt szondáztatás már negatív eredményt hozott.

Különös ok miatt jelzett az alkoholszonda
Különös ok miatt jelzett az alkoholszonda. Forrás: MW archívum/illusztráció

Ekkor adhat hamis értéket az alkoholszonda

A rendőrség protokollja éppen az ilyen esetekre van felkészülve: ha valakit közvetlen alkoholkörnyezet ér (például zárt térben ül másokkal, akik alkoholt fogyasztanak), előfordulhat, hogy a belélegzett levegő rövid ideig torzítja a szonda eredményét. Ezért ismételt mérés következik, amely pontosabban mutatja a tényleges állapotot.

Nem csak egy pohár ital okozhat pozitív eredményt

Szakértők szerint nemcsak az „alkoholos környezet” okozhat megtévesztő eredményt. Bizonyos szájvizek és gyógyszerek, erjesztett ételek és italok, de még a dohányzás vagy a fertőtlenítők használata is befolyásolhatja a szonda érzékenységét. Ritkább esetekben cukorbetegség vagy gyomorproblémák is eredményezhetnek olyan értékeket, amelyek rövid időre alkoholfogyasztásnak tűnhetnek.

Fontos azonban kiemelni: a rendőrség által használt hitelesített, úgynevezett bizonyító erejű alkoholszondák sokkal pontosabbak a helyszíni előszűrőknél. Ha az első fújás pozitív, a protokoll szerint mindig van újrafújás, és szükség esetén további vizsgálat is történik, akár vérvétellel.

Az eset rávilágít: nem minden pozitív alkoholszonda-érték jelent tényleges ittasságot, de minden jelzést komolyan kell venni. A sofőr felelőssége, hogy tiszta állapotban vezessen, és nem árt tudni, hogy olykor ártalmatlannak tűnő szokások is rövid időre megtévesztő eredményt adhatnak.

 

