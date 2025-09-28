Hihetetlen, hogy mi miatt jelzett be az alkoholszonda! Akár önnel is előfordulhat

Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője portálunknak elmondta: a Szekszárdi Szüreti Napok idején kollégái egy autóst állítottak meg, akinél elsőre pozitív értéket mutatott az alkoholszonda. A sofőr ugyanakkor váltig állította, hogy nem fogyasztott alkoholt – és valóban, mindössze az utasai fogyasztottak helyi borokat. Tíz perccel később a helyszínen megismételt szondáztatás már negatív eredményt hozott.

Különös ok miatt jelzett az alkoholszonda. Forrás: MW archívum/illusztráció

Ekkor adhat hamis értéket az alkoholszonda

A rendőrség protokollja éppen az ilyen esetekre van felkészülve: ha valakit közvetlen alkoholkörnyezet ér (például zárt térben ül másokkal, akik alkoholt fogyasztanak), előfordulhat, hogy a belélegzett levegő rövid ideig torzítja a szonda eredményét. Ezért ismételt mérés következik, amely pontosabban mutatja a tényleges állapotot.

Nem csak egy pohár ital okozhat pozitív eredményt

Szakértők szerint nemcsak az „alkoholos környezet” okozhat megtévesztő eredményt. Bizonyos szájvizek és gyógyszerek, erjesztett ételek és italok, de még a dohányzás vagy a fertőtlenítők használata is befolyásolhatja a szonda érzékenységét. Ritkább esetekben cukorbetegség vagy gyomorproblémák is eredményezhetnek olyan értékeket, amelyek rövid időre alkoholfogyasztásnak tűnhetnek.