szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

13°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Könyvek között mesélt

4 órája

„Állítsátok meg Terézanyut!” – Rácz Zsuzsa volt a vendég (videóval)

Címkék#Rácz Zsuzsa#Állítsátok meg Terézanyut#Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár

Teol.hu

Rácz Zsuzsa, az „Állítsátok meg Terézanyut!” szerzője volt a vendége a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár közönségtalálkozójának szeptember 25-én – számolt be róla a közösségi oldalán a TelePaks-Paksi Hírnök. Az írónővel dr. Ságh Beáta beszélgetett életútjáról, az anyaságról, női szerepekről és arról, hogyan lehet saját magunkat előtérbe helyezni egy olyan világban, ahol a nőknek sokszor mindenhol tökéletesen kellene teljesíteniük.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu