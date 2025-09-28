Könyvek között mesélt
1 órája
„Állítsátok meg Terézanyut!” – Rácz Zsuzsa volt a vendég (videóval)
Rácz Zsuzsa, az „Állítsátok meg Terézanyut!” szerzője volt a vendége a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár közönségtalálkozójának szeptember 25-én – számolt be róla a közösségi oldalán a TelePaks-Paksi Hírnök. Az írónővel dr. Ságh Beáta beszélgetett életútjáról, az anyaságról, női szerepekről és arról, hogyan lehet saját magunkat előtérbe helyezni egy olyan világban, ahol a nőknek sokszor mindenhol tökéletesen kellene teljesíteniük.
