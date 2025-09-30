1 órája
Anyák adómentessége: már szerdától beadható az igény
Szerdától benyújtható az adóelőleg-nyilatkozat a három gyermeket nevelő anyák szja-mentességére, nekik ugyanis október 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a munkával megszerzett jövedelmeik után. Anyák adómentessége: elektronikusan legegyszerűbben a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásában (ONYA) adható majd be.
Anyák adómentessége, azokra vonatkozik, akik legalább három gyermeket nevelnek
Fotó: MNStudio
A három gyermeket nevelő anyáknak október 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Anyák adómentessége: az ügyfelek a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazását (ONYA) a legjobb ha választják – írta a Kisalföld.hu.
Anyák adómentessége: a hét közepétől nyilatkozhatnak
A kedvezmény minden édesanyának jár, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három gyermek után jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt családi pótlékra. A kedvezmény tehát akár felnőtt gyerekek után is igénybe vehető – áll a NAV közleményében.
Érvényesíthető egy összegben a jövő évi adóbevallásban, vagy akár már év közben is, ehhez új adóelőleg-nyilatkozatot kell leadni a munkáltatónak, kifizetőnek. Nyilatkozni október 1-től lehet, legkényelmesebben az ONYA-ban, így a kedvezmény már az októberre vonatkozó, november elején kézhez kapott fizetésben megjelenik.
Ez mellbe vághatja a családot! Ilyen örökösödési illetékkel nem mindenki számolAz általános meggyőződés szerint az öröklés egy olyan élethelyzet, amely során ingatlanhoz, autóhoz vagy pénzhez lehet jutni anélkül, hogy bármit tenni kellene érte.
A kedvezmény a törvényben meghatározott, munkával szerzett jövedelmekre, így például a munkabérre, a vállalkozói kivétre, a megbízási szerződéssel vagy őstermelői tevékenységgel szerzett jövedelemre is érvényesíthető.
Ez azt jelenti, hogy a háromgyerekes édesanyák keresete teljes egészében mentesül az szja alól.
A háromgyerekes anyák kedvezménye minden más kedvezményt megelőz, először ezt kell érvényesíteni az adóalapból. De a háromgyerekes szülőknek jár a családi kedvezmény is, amely havonta további – 990 000 forinttal csökkentve az adóalapot – a gyakorlatban 148 500 forint megtakarítást jelenthet. Azt az összeget pedig, amit az szja-ból (családi adókedvezményként) nem tudnak igénybe venni, családi járulékkedvezményként is érvényesíthetik.
Ezekkel legyen tisztában, ha nyugdíjasként szeretne munkát vállalni!Tolna vármegyében is szívesen látják a nyugdíjas munkavállalókat a munkaerőpiacon, mert az idősek stabil, megbízható dolgozók.