Anyák adómentessége: már szerdától beadható az igény

A három gyermeket nevelő anyáknak október 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Anyák adómentessége: az ügyfelek a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazását (ONYA) a legjobb ha választják – írta a Kisalföld.hu.

Anyák adómentessége, azokra vonatkozik, akik legalább három gyermeket nevelnek. Fotó: MNStudio

Anyák adómentessége: a hét közepétől nyilatkozhatnak

A kedvezmény minden édesanyának jár, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három gyermek után jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt családi pótlékra. A kedvezmény tehát akár felnőtt gyerekek után is igénybe vehető – áll a NAV közleményében.

Érvényesíthető egy összegben a jövő évi adóbevallásban, vagy akár már év közben is, ehhez új adóelőleg-nyilatkozatot kell leadni a munkáltatónak, kifizetőnek. Nyilatkozni október 1-től lehet, legkényelmesebben az ONYA-ban, így a kedvezmény már az októberre vonatkozó, november elején kézhez kapott fizetésben megjelenik.