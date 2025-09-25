Egymást érték az esküvők Szekszárdon, de sok volt a temetés is

Szeptember első két hetében Szekszárdon 73-an haltak meg, 15-en fogadtak egymásnak örök hűséget, 29 kisbaba – 12 kislány és 17 kisfiú – született, tájékoztatta hírportálunkat Rózsáné dr. Balogh Vivien anyakönyvi osztályvezető.

Szeptember első két hetében 29 kisbaba született Szekszárd körzetében

Forrás: Shutterstock/illusztráció

A Szekszárdon anyakönyvezett eseményeket takarják a számok

Az említett adatok nem a szekszárdi lakcímmel rendelkező személyeket, hanem a Szekszárdon anyakönyvezett eseményeket takarják, azaz lakóhelytől függetlenül a Szekszárd közigazgatási területén történt születések és halálesetek számát, valamint a Szekszárdon megkötött házasságokét mutatják – tette hozzá az osztályvezető.