Riadtan hívta a konyhafőnök a polgármestert: „Nincs áram, nem tudunk főzni!”

Egy nyári hétköznapon, augusztus huszonhetedikén, szerda reggel hat órakor a nagymányoki konyhafőnök kétségbeesetten hívta a polgármestert, Bartucz Mátét: „Nincs áram, nem tudunk főzni!” – hangzott a riasztás. Áramszünetre ébredt Nagymányok.
A Tolna vármegyei településen nyári ügyeleti óvoda működik, ahol aznap, az áramszünet napján körülbelül száz kisgyermek várt meleg ebédre. Középfeszültségű meghibásodás okozta az áramkimaradást, amely Nagymányok felét, valamint Váralja és Máza településeket is érintette. Szerencsére délelőtt kilenc óra körül egy időre helyreállt a szolgáltatás, így a konyhások azonnal munkához láthattak, és a gyerekek sem maradtak éhesen.
– A lakosság jól vette az áramszünetet, nálunk bevett szokás, hogy a Facebook oldalon tájékoztatom őket, így tudják, mi történik – mondta hírportálunknak Bartucz Máté, Nagymányok polgármestere. Nagymányok körülbelül kétezerkétszáz fős település, ahol év közben kétszázhetven gyermek étkezik az üzemi konyhán keresztül. A nyár utolsó napjaiban iskola még nincs, de az óvodásokra így is külön figyelmet fordítanak, és az áramszünet ellenére is sikerült meleg ételt tenni az asztalukra.
Dél előtt újabb áramszünet volt
Az E.on hivatalos tájékoztatója az áramszünet napján: „Egy középfeszültségű hálózatszakaszon, két helyen is megsérült a hálózat, ez okozott áramkimaradást Bonyhád térségében. A kora reggeli órákban egy tizennégy méter magas fa dőlt a hálózatra, amely vezetékszakadást okozott. A szakembereknek ugyan sikerült kilenc óra után helyreállítani a szolgálatást, de dél előtt nem sokkal egy szigetelő törése okozott újabb áramszünetet. Javítását kora délutánra befejezték a szerelők, így azóta valamennyi háztartásban van áram. Az ideiglenes áramkimaradás Szászvár, Máza, Váralja, Nagymányok, valamint Kismányok településeket érintette. ”