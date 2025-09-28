szeptember 28., vasárnap

Nemzetépítő szolgálat

2 órája

Aranykönyv őrzi mostantól Potápi Árpád János nevét

Teol.hu

Szombaton a Ráday Ház dísztermében nyilvánította ki a Magyar Örökség díj Bírálóbizottsága, hogy a bonyhádi térség tavaly elhunyt országgyűlési képviselője, a néhai nemzetpolitikai államtitkár, Bonyhád város korábbi polgármesterének nevét az Aranykönyv őrzi – írja Bonyhád város oldala a Facebookon. „Nemzetépítő szolgálatának, gyarapító munkájának és közösségerősítő szerepének méltó elismerése a díj, amelyre rendkívül büszkék vagyunk!” – húzzák alá. 

 

