Nemzetépítő szolgálat
2 órája
Aranykönyv őrzi mostantól Potápi Árpád János nevét
Szombaton a Ráday Ház dísztermében nyilvánította ki a Magyar Örökség díj Bírálóbizottsága, hogy a bonyhádi térség tavaly elhunyt országgyűlési képviselője, a néhai nemzetpolitikai államtitkár, Bonyhád város korábbi polgármesterének nevét az Aranykönyv őrzi – írja Bonyhád város oldala a Facebookon. „Nemzetépítő szolgálatának, gyarapító munkájának és közösségerősítő szerepének méltó elismerése a díj, amelyre rendkívül büszkék vagyunk!” – húzzák alá.
