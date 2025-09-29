szeptember 29., hétfő

Áremelés a kutaknál – ennyit kell fizetni keddtől a benzinért és gázolajért!

Emelkedik a benzin és a gázolaj ára – írja a Holtankoljak.hu

Teol.hu

A portál tájékoztatása szerint a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 2, a gázolajé bruttó 3 forinttal emelkedik literenként. Ez a kutak áraiban is érvényesülhet, így a hétfőn, szeptember 29-én aktuális átlagárak (95-ös benzin: 586 Ft/liter, gázolaj: 589 Ft/liter) tovább emelkedhetnek keddtől. 

Keddtől emelkedik a benzin és a gázolaj ára. Fotó: Mediaworks

Szombaton a benzin árában már volt változás, akkor bruttó 2 forinttal emelkedett a literenkénti ár. A gázolaj ára nem változott. A kutaknál eltérőek lehetnek az árak – hangsúlyozza az oldal.  

 

