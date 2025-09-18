szeptember 18., csütörtök

Japánban egyeztetnek

3 órája

„Atomenergia nélkül nincs jövő” – Tolnában ezt mindenkinél jobban érezzük

Címkék#paks#atomenergia#Szijjártó Péter#atomerőmű

A világ egyre növekvő áramigényét kizárólag a nukleáris energia képes biztonságosan, olcsón és fenntarthatóan kiszolgálni – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Oszakában tartott magyar–japán üzleti szemináriumon. Tolna vármegyéből nézve ez különösen is érzékeny téma, hiszen térségünkben, a Paksi Atomerőmű közvetlen szomszédságában mindennapjaink része az atomenergia.

Teol.hu

Szijjártó Péter hangsúlyozta: Magyarország most Japánnal erősíti kapcsolatait ezen a területen. „Mindkét országnak egyre több villamos energiára van szüksége. Ezt olcsón kell előállítani, biztonságosan kell előállítani, úgy, hogy közben a környezetet se tegyük tönkre – és ezeknek a kívánalmaknak kizárólag a nukleáris energia felel meg” – fogalmazott youtube csatornáján élő videóban a külügyminiszter, amiről azután az MTI is beszámolt.

Szijjártó Péter megérkezett Oszakába
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Japán-magyar üzleti szemináriumon tartott előadást Szijjártó Péter

Szijjártó Péter kiemelte: a világban drámai változások zajlanak, Európa pedig a legnagyobb vesztese ezeknek. A magyar kormány feladata, hogy megőrizze a gazdasági eredményeket – köztük a rekordberuházásokat és a szinte teljes foglalkoztatottságot.

A tárcavezető jó hírnek nevezte, hogy a japán partnerekkel a kölcsönös tisztelet jegyében folytatódik az együttműködés, amely az atomenergián túl az űrkutatásban, a technológiai fejlesztésekben és a fenntartható iparban is erősödik.

A kétoldalú kereskedelmi forgalom jelenleg 2,5 milliárd dollárra tehető, Magyarországon pedig mintegy 180 japán vállalat ad munkát közel 30 ezer embernek.

A szekszárdiak számára mindez különösen fontos üzenet: miközben a szomszédos Paks II. építése új fejezetet nyit a térségben, Magyarország a világ vezető technológiai országaival közösen képzeli el a jövőt – atomenergiára alapozva.

 

