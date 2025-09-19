Így üzennek az autista gyerekek szülei – 115 kilométernyi énidőt futnak meg az anyák (VIDEÓVAL)

A csapat tagjai között ott lesz Kővári Edit, az Autisták Országos Szövetségének (AOSZ) elnöke is és Vizdár-Lőczi Gizella, az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület elnökségi tagja, akik maguk is érintett szülők. A kezdeményezés mögött az AOSZ áll: céljuk, hogy felhívják a figyelmet az autizmus spektrumzavarral élő gyermekek családjaira, valamint a szülők mindennapi küzdelmeire és kitartására.

Az autizmussal élő Lilli édesanyja is részt vesz a jótékonysági futáson.

Fotó: Komka Péter / Forrás: Autisták Országos Szövetsége

Kapmány a szülőkért – az autizmussal élő gyermekek támogatásáért

„AZ ÉN IDŐM, AZ ÉN ERŐM. Hogy a legjobb önmagam lehessek. Érted.” üzenettel a projekt célja, hogy megmutassa: a sport és a tudatosan megteremtett "énidő" nem luxus, hanem nélkülözhetetlen erőforrás – különösen azoknak a szülőknek, akik nap mint nap egy egészen más ritmusban élnek. Olyan szülőknek, akiknek új szemléletet kell elsajátítaniuk, új tudásra van szükségük, és minden egyes nap meg kell küzdeniük a sajátos élethelyzetükből adódó kihívásokkal.

Néha olyan, mintha nem lenne énidőm, így az énidő hatalmas kincs. Ilyenkor picit kilépek ebből a misztikus, varázslatos és egyben sokszor eléggé nyomasztó megélésből, amiben mi vagyunk

– mondta Vizdár-Lőczi Gizella.

Ugyanakkor fontos, hogy a szülőtársaknak ne legyen lelkiismeret furdalása, ha kicsit magukra is szánnak időt. Nem szégyen, ha segítséget kérnek a családtól, barátoktól, hogy magukkal is tudjanak foglalkozni és itt nem csak az autizmussal élő gyermekek szüleire gondolok. Minden szülőnek fontos, hogy ő maga is fel tudjon töltődni – tette hozzá Gizella.

,,Célunk erőt adni, és inspirálni másokat a saját jól-létük és elsősorban mentális egészségük érdekében. Összefogásunkkal szeretnénk elérni, hogy a társadalom a valódi életünket lássa, és természetes létezésnek tekintse az autizmus spektrum állapotot, egyszerűen csak lássanak bennünket valósan, és ezzel együtt felhívjuk a figyelmet az autista személyt nevelő, gondozó családok helyzetére” – hangsúlyozzák a futó anyukák

Közösségből erő

A kampánnyal egyidőben az AOSZ a meglévő weboldala és közösségi médiafelületei mellett egy új Facebook-csoportot is létrehozott „Az én időm, az én erőm. Érted.” néven, ahol a négy édesanya őszinte és mély személyes történetein keresztül ösztönöz másokat. Megosztják, hogyan találnak időt magukra, hogy a hétköznapok ne csak a túlélésről szóljanak, hanem az élet valódi megéléséről. Megmutatják, mit jelent nekik az énidő, és hogyan merítenek ebből erőt, feltöltődést a mindennapokhoz.