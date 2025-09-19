1 órája
Így üzennek az autista gyerekek szülei – 115 kilométernyi énidőt futnak meg az anyák (VIDEÓVAL)
Négy édesanya – akik az ország különböző pontjain élnek, de barátság és közös sors köti össze őket – 2025. október 4-én együtt vág neki az UltraBalaton Trail 115 kilométeres távjának. Ami igazán összekapcsolja őket: mindannyian autizmussal élő gyermeket nevelnek, és hisznek abban, hogy a sport nemcsak testi, hanem lelki erőt, kitartást és feltöltődést is adhat.
A csapat tagjai között ott lesz Kővári Edit, az Autisták Országos Szövetségének (AOSZ) elnöke is és Vizdár-Lőczi Gizella, az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület elnökségi tagja, akik maguk is érintett szülők. A kezdeményezés mögött az AOSZ áll: céljuk, hogy felhívják a figyelmet az autizmus spektrumzavarral élő gyermekek családjaira, valamint a szülők mindennapi küzdelmeire és kitartására.
Kapmány a szülőkért – az autizmussal élő gyermekek támogatásáért
„AZ ÉN IDŐM, AZ ÉN ERŐM. Hogy a legjobb önmagam lehessek. Érted.” üzenettel a projekt célja, hogy megmutassa: a sport és a tudatosan megteremtett "énidő" nem luxus, hanem nélkülözhetetlen erőforrás – különösen azoknak a szülőknek, akik nap mint nap egy egészen más ritmusban élnek. Olyan szülőknek, akiknek új szemléletet kell elsajátítaniuk, új tudásra van szükségük, és minden egyes nap meg kell küzdeniük a sajátos élethelyzetükből adódó kihívásokkal.
Néha olyan, mintha nem lenne énidőm, így az énidő hatalmas kincs. Ilyenkor picit kilépek ebből a misztikus, varázslatos és egyben sokszor eléggé nyomasztó megélésből, amiben mi vagyunk
– mondta Vizdár-Lőczi Gizella.
Ugyanakkor fontos, hogy a szülőtársaknak ne legyen lelkiismeret furdalása, ha kicsit magukra is szánnak időt. Nem szégyen, ha segítséget kérnek a családtól, barátoktól, hogy magukkal is tudjanak foglalkozni és itt nem csak az autizmussal élő gyermekek szüleire gondolok. Minden szülőnek fontos, hogy ő maga is fel tudjon töltődni – tette hozzá Gizella.
,,Célunk erőt adni, és inspirálni másokat a saját jól-létük és elsősorban mentális egészségük érdekében. Összefogásunkkal szeretnénk elérni, hogy a társadalom a valódi életünket lássa, és természetes létezésnek tekintse az autizmus spektrum állapotot, egyszerűen csak lássanak bennünket valósan, és ezzel együtt felhívjuk a figyelmet az autista személyt nevelő, gondozó családok helyzetére” – hangsúlyozzák a futó anyukák
Közösségből erő
A kampánnyal egyidőben az AOSZ a meglévő weboldala és közösségi médiafelületei mellett egy új Facebook-csoportot is létrehozott „Az én időm, az én erőm. Érted.” néven, ahol a négy édesanya őszinte és mély személyes történetein keresztül ösztönöz másokat. Megosztják, hogyan találnak időt magukra, hogy a hétköznapok ne csak a túlélésről szóljanak, hanem az élet valódi megéléséről. Megmutatják, mit jelent nekik az énidő, és hogyan merítenek ebből erőt, feltöltődést a mindennapokhoz.
– Fantasztikus látni, hogy a csoport milyen gyorsan növekszik és már egyre többen vagyunk benne. Jó látni, hogy rengeteg embernek segít a mozgás a hétköznapokban, de van, akit a zene éltet, mások pedig a kézműveskedésben találják meg azt a pluszt, ahol igazán kikapcsolhatnak és magukkal foglalkozhatnak kicsit. Hiszem azt, hogy a közösség ereje a nehéz pillanatokban is átsegíthet minket – mesélte Vizdár-Lőczi Gizella.
Adománygyűjtés – jótékonysági sportmez
A hivatalos mezen és a támogatói ruházatokon, használati- és ajándéktárgyakon a figyelemfelkeltő mottó olvasható: „Az én időm, az én erőm. Érted.” Ezek megvásárlásával bárki hozzájárulhat az AOSZ ElsőSegély Szolgáltatásának támogatásához, amely segíti azokat a szülőket, akik még az út kezdetén járnak. Az autizmus spektrumzavar diagnózisa után nem kell egyedül maradniuk kétségeikkel.
Nagyon fontos, hogy ilyenkor a szülők megkapják a kellő támogatást és ne maradjanak magukra a rendszerben. Nehéz feldolgozni, hogy nem feltétlenül egy olyan élet vár rájuk, amit elképzeltek. Ebben segít a program online tanácsadással és pszichológussal, akik igyekeznek mindenben segíteni az autizmus spektrumzavarral élők szüleit
– hangsúlyozta Vizdár-Lőczi Gizella.
A hivatalos mez: női futópóló, férfi futópóló
Támogatói tárgyak: kulacs, bögre, spaka, tornazsák
Kampányvideó – személyes üzenetek
A kampány részeként készült kampányfilmben a négy édesanya videó formájában beszél az életükről, mindennapjaikról. Mi az, ami nekik segít, hogy feltöltődhessenek és kiszakadjanak egy kicsit a mókuskerékből, hogy a mozgás új energiákat ad, amivel a legjobb formájukat nyújthatják családjuknak, autizmussal élő gyermekeiknek.
Vizdár-Lőczi Gizella szerint a futás egy olyan pluszt ad az életéhez, hogy ha energiát fektet bele, annak látja is az eredményét — ami egy autizmussal élő gyermek esetében gyakran nem mondható el.
Az érintett családok életét és lehetőségeit az autizmus örökre meghatározza. Ezt dolgozta fel Komka Péter fotóriporter megörökített pillanatokban, életképekben az Autizmus egy életen át…! kiállításának képein. A fotóprojektnek – amely megtekinthető az AOSZ weboldalán – a különlegessége, hogy a fotós ugyanazt az öt családot fotózta tizenkét éven át, vissza-visszatérve a gyerekekhez.