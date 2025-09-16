Jobb sors
2 órája
Autó motorterébe szorult, sikerült kimenteni
Macska mentéssel indították a hetet az atomerőmű dolgozói.
Szívmelengető történetet osztottak meg hétfőn az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Facebook-oldalán egy szorult helyzetbe került kiscicáról.
Mint írják, mentéssel indult a hét, aztán így folytatják: „mindenkit szeretnénk megnyugtatni, aki a szívén viselte az erőmű parkolójában álló gépkocsi motorterébe szorult kismacska sorsát: a kiscica kollégáinknak köszönhetően rendben kiszabadult, azóta állatorvos is látta, és szerető családra talált.”
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre