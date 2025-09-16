szeptember 16., kedd

Autó motorterébe szorult, sikerült kimenteni

Macska mentéssel indították a hetet az atomerőmű dolgozói.

Révészné Hanol Erzsébet

Szívmelengető történetet osztottak meg hétfőn az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Facebook-oldalán egy szorult helyzetbe került kiscicáról.

A mentett cica családra lelt
Forrás:  Facebook

Mint írják, mentéssel indult a hét, aztán így folytatják: „mindenkit szeretnénk megnyugtatni, aki a szívén viselte az erőmű parkolójában álló gépkocsi motorterébe szorult kismacska sorsát: a kiscica kollégáinknak köszönhetően rendben kiszabadult, azóta állatorvos is látta, és szerető családra talált.”

 

