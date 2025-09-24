Autómentes Nap: interaktív programok várták a gyerekeket (képgalériával)

A rendezvénynek a sportcsarnok parkolója adott otthont, ahol reggel 8 és déli 12 óra között színes, interaktív programokkal várták az érdeklődőket. Az Autómentes Nap célja a biztonságos, fenntartható és környezettudatos közlekedés népszerűsítése volt, különös figyelmet fordítva a gyermekekre és a családokra.

Fotó: Kiss Albert

Autómentes Nap: főszerepben a biciklik

A programok között szerepelt a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti bemutatója, ahol KRESZ kvíz, szerencsekerék, BB Marci óriásbáb, valamint az ittasság hatását szimuláló szemüveg segítette a szemléletformálást. A Tolnai Polgárőrség Közhasznú Egyesület biciklis ügyességi pályát biztosított, míg a Szekszárdi Polgárőr Egyesület motoros járőrei „motorsimogatással” várták az érdeklődőket.

A Magyar Vöröskereszt szakemberei életmentő fogásokat mutattak be, és hasznos tanácsokat adtak közlekedési balesetek esetére. Az Autócity jóvoltából a látogatók megtekinthették egy korszerű, elektromos Volkswagen modell bemutatóját, valamint információkat kaphattak a fenntartható közlekedési megoldásokról.