szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

18°
+24
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Főszerepben a biciklik

19 perce

Autómentes Nap: interaktív programok várták a gyerekeket (képgalériával)

Címkék#Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap#bicikli#autómentes nap

Szekszárd is csatlakozott az Európai Mobilitási Hét egyik kiemelt eseményéhez. Így zajlott az Autómentes Nap a vármegyeszékhelyen.

Teol.hu

A rendezvénynek a sportcsarnok parkolója adott otthont, ahol reggel 8 és déli 12 óra között színes, interaktív programokkal várták az érdeklődőket. Az Autómentes Nap célja a biztonságos, fenntartható és környezettudatos közlekedés népszerűsítése volt, különös figyelmet fordítva a gyermekekre és a családokra.

A környezettudatos közlekedés népszerűsítése volt az Autómentes Nap célja
A környezettudatos közlekedés népszerűsítése volt az Autómentes Nap célja
Fotó: Kiss Albert

Autómentes Nap: főszerepben a biciklik

A programok között szerepelt a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti bemutatója, ahol KRESZ kvíz, szerencsekerék, BB Marci óriásbáb, valamint az ittasság hatását szimuláló szemüveg segítette a szemléletformálást. A Tolnai Polgárőrség Közhasznú Egyesület biciklis ügyességi pályát biztosított, míg a Szekszárdi Polgárőr Egyesület motoros járőrei „motorsimogatással” várták az érdeklődőket.

A Magyar Vöröskereszt szakemberei életmentő fogásokat mutattak be, és hasznos tanácsokat adtak közlekedési balesetek esetére. Az Autócity jóvoltából a látogatók megtekinthették egy korszerű, elektromos Volkswagen modell bemutatóját, valamint információkat kaphattak a fenntartható közlekedési megoldásokról.

Autómentes Nap: interaktív programok várták a gyerekeket

Fotók: Kiss Albert

A Szekszárdi Sportközpont NKft. Extrém Sport Szakosztálya bemutatót tartott a sportcsarnok mögötti skate parkban, ahol a gyerekek BMX-eket és gördeszkákat is kipróbálhattak egy kialakított ügyességi pályán. 

A programok nemcsak szórakoztatóak, de oktató jellegűek is voltak, segítve a közlekedési szabályok megértését és a tudatos közlekedési szokások kialakítását.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu