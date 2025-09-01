szeptember 1., hétfő

Az autósoktól és a gyalogosoktól is fokozott figyelmet kér a rendőrség

Címkék#gyermek#rendőrség#Babits Mihály Általános Iskola#Komlósiné Kiss Anett#közlekedés

A forgalom minden résztvevőjétől fokozott odafigyelésre van szükség. Az iskolák környékén rendőrök és polgárőrök is segítik a közlekedés gördülékenységét.

Révészné Hanol Erzsébet

– Igen nagy volt a fennforgás, de a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan, a rendőrség ismét mindent megtett annak érdekében, hogy a közlekedésbiztonság szempontjából zökkenőmentesen induljon az új tanév – mondta Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Az első hetekben reggelente 7.15 és 7.45 között, majd délutánonként a tanítási idő végén rendőrök és polgárőrök jelenlétére kell számítani a nagyobb kereszteződések, forgalmasabb helyek közelében. 

Szekszárdon a Babits Mihály Általános Iskola előtt rendőrök segítették a közlekedést. Fotó: Mártonfai Dénes

A szóvivő türelmet és fokozott odafigyelést kért az autósoktól és a gyalogosoktól egyaránt. Mint mondta, amennyiben lehetséges, azok, akik autóval viszik a gyermeküket, ne közvetlenül az iskola bejárata előtt álljanak meg, parkoljanak szabályosan. A gyalogosok figyelmét pedig arra hívta fel, hogy rendőri irányítás mellett nem mindig nekik van elsőbbségük a gyalogátkelőhelyeknél. Amennyiben a rendőr azt kéri, hogy álljanak meg, várják meg az autókat, azt fogadják megértéssel, így ugyanis elkerülhető a kocsisor feltorlódása, és gördülékenyebb a haladás.

 

