Az autósoktól és a gyalogosoktól is fokozott figyelmet kér a rendőrség

– Igen nagy volt a fennforgás, de a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan, a rendőrség ismét mindent megtett annak érdekében, hogy a közlekedésbiztonság szempontjából zökkenőmentesen induljon az új tanév – mondta Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Az első hetekben reggelente 7.15 és 7.45 között, majd délutánonként a tanítási idő végén rendőrök és polgárőrök jelenlétére kell számítani a nagyobb kereszteződések, forgalmasabb helyek közelében.

Szekszárdon a Babits Mihály Általános Iskola előtt rendőrök segítették a közlekedést. Fotó: Mártonfai Dénes

A szóvivő türelmet és fokozott odafigyelést kért az autósoktól és a gyalogosoktól egyaránt. Mint mondta, amennyiben lehetséges, azok, akik autóval viszik a gyermeküket, ne közvetlenül az iskola bejárata előtt álljanak meg, parkoljanak szabályosan. A gyalogosok figyelmét pedig arra hívta fel, hogy rendőri irányítás mellett nem mindig nekik van elsőbbségük a gyalogátkelőhelyeknél. Amennyiben a rendőr azt kéri, hogy álljanak meg, várják meg az autókat, azt fogadják megértéssel, így ugyanis elkerülhető a kocsisor feltorlódása, és gördülékenyebb a haladás.