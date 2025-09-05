Az aktivitás és az egészség megőrzésében van nagy szerepük

A Fizioterápia Világnapja alkalmából idén először ingyenes bemutató programokat szervez a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága, hogy segítsék megérteni és megelőzni a mozgással összefüggő panaszokat. Szeptember 8-án, hétfőn két helyszínen várják az érdeklődőket Pakson.

Délelőtt 9 és 12 óra között a városháza előtti téren, majd délután 14.30 és 17 óra között az Atom téren lesz lehetőség a részvételre. Mindkét helyszínen a gyógytornász szerepköréről, a gerincferdülésről, a megelőzés fontosságáról, a műtétek utáni hatékony rehabilitációról, valamint a Dévény terápiáról lesz szó.