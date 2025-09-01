Bár kevesebb a szúnyog, az elmaradt gyérítéseket megejtik Szekszárd környékén is

A héten nyolc vármegye ötvenöt településén lesz szúnyoggyérítés. A kifejlett szúnyogok elleni védekezésre a következő napokban a Tisza-tó településein lesz szükség, Dunaújváros és Szekszárd térségében pedig a szeles idő miatt elmaradt kezeléseket pótolják. Jelentősebb eső korábban Mosonmagyaróvár környékén és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye egyes területein volt, ezeken a helyeken alakultak ki csípőszúnyoglárva-tenyészőhelyek, a szakemberek biológiai kezeléseket végeznek.

Továbbra is fontos a lakókörnyezetünkben fejlődő, főként inváziós fajok egyedeinek visszaszorítása. Kevés eső, de még a locsolás után vízzel megtelt kerti játékok, virágalátétek, madáritatók is elegendőek ahhoz, hogy a szúnyogok néhány nap alatt kifejlődjenek. A kertekben egyénileg számolhatjuk fel a szúnyogok élőhelyeit, így akadályozva a kifejlett szúnyogok tömeges megjelenését. A ház körüli teendőkről az alábbi weboldalak nyújtanak tájékoztatást: Segítse Ön is a szúnyogok elleni védekezést!

