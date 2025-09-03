Az idei már a hatvanadik évnyitó volt ebben az iskolában (videó)

A szokásosnál is meghatóbb volt a szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskolában az idei, 2025-ös tanévnyitó. A jubileumi tanév – hatvan éves az intézmény – megnyitóján Prischetzkyné Márkus Emőke igazgató tartott egy rövid visszaemlékezést az elmúlt évtizedekre.