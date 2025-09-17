szeptember 17., szerda

Határzár

2 órája

Az idő bebizonyította a kerítés építés helyességét

A déli határon felhúzott kerítés szimbolikus és fizikai akadályt is emelt az illegális migránsok elé.

Teol.hu

Magyarország tíz éve állja a sarat a migrációs válsággal szemben. A röszkei zavargások évfordulója kapcsán Horváth István országgyűlési képviselő kiemelte, hogy a kormány annak idején jól érzékelte az illegális bevándorlásban rejlő veszélyeket, amelynek elhárítása érdekében megtette a szükséges lépéseket. A déli határon felhúzott kerítés nem csupán szimbolikusan emelt akadályt, hiszen az idő bebizonyította: fizikai visszatartó erővel is bír. A lehető legjobban óvja Magyarország és Európa határait az illegális migránsokkal szemben.

A kerítés visszatartja az illegális bevándorlókat
Forrás:  MW

Horváth István hozzátette, hogy ez a veszély még most is fennáll. Látjuk, hogy azokban az országokban, ahova beengedték őket, problémákat, feszültséget okoznak kulturálisan, a közbiztonság és a gazdaság szempontjából is. Az országgyűlési képviselő szerint az európai döntéshozóknak a megoldást kellene keresnie, ami nem lesz gyors, de egyre sürgetőbb a feladat.

 

