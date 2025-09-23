szeptember 23., kedd

Tanulmányi kirándulás

2 órája

Az OMÉK várta a palánki diákokat

Szeri Árpád

A  Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 9. Mgt és 9. Élelmiszer osztály tanulói – pedagógus kísérőikkel együtt – nemrég a fővárosba utaztak, hogy a helyszínen tekintsék át az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (OMÉK) kínálatával. A tanulmányi kirándulás keretében a diákok interaktív módon ismerkedtek a mezőgazdaság és az élelmiszeripar újdonságaival. Ezzel együtt érdekes szakmai bemutatókon és kóstolókon is részt vettek.

Az intézmény két osztálya a helyszínen, azaz a fővárosban ismerkedett az OMÉK kínálatával 
Fotó: Beküldött fotó

 

 

