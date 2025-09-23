Tanulmányi kirándulás
2 órája
Az OMÉK várta a palánki diákokat
A Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 9. Mgt és 9. Élelmiszer osztály tanulói – pedagógus kísérőikkel együtt – nemrég a fővárosba utaztak, hogy a helyszínen tekintsék át az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (OMÉK) kínálatával. A tanulmányi kirándulás keretében a diákok interaktív módon ismerkedtek a mezőgazdaság és az élelmiszeripar újdonságaival. Ezzel együtt érdekes szakmai bemutatókon és kóstolókon is részt vettek.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre