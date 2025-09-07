szeptember 7., vasárnap

Elismerés

4 órája

Babits-díjat vehetett át a megyenapon a kórusművészet nagykövete (videó)

Kutny Gábor

A Tolna Vármegyei Önkormányzat döntése értelmében Babits Mihály-díjat vehetett át dr. Jobbágy Valér karnagy, az elhivatott „kórusművészet” és a komolyzenei kultúra terjesztése, számtalan nagy sikerű hazai és nemzetközi fellépés példaértékű vezénylete, valamint társadalmi szerepvállalása elismeréseként. 

„A Babits-díjasok köre olyan méltán neves személyiségekből áll, ahová bekerülni önmagában elismerés – mondta Jobbágy Valér. – Állandóan inspirációkat keresek a munkámhoz. Számomra az, ahogyan Babits Mihály próbálta munkássága során a magyar irodalmat közelíteni az európai irodalomhoz, inspirál arra, hogy ugyanezt tegyem a kórusmozgalom területén. Meglepett és megerősített a díj” – fogalmazott a karnagy.

Horváth István országgyűlési képviselő, dr. Jobbágy Valér, Orbán Attila, a vármegyei közgyűlés elnöke és Zsikó Zoltán, a közgyűlés alelmöke
Fotó: Denes Martonfai

 

 

