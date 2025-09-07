1 órája
Babits-díjat vehetett át a megyenapon a kórusművészet nagykövete
A Tolna Vármegyei Önkormányzat döntése értelmében Babits Mihály-díjat vehetett át dr. Jobbágy Valér karnagy, az elhivatott „kórusművészet” és a komolyzenei kultúra terjesztése, számtalan nagy sikerű hazai és nemzetközi fellépés példaértékű vezénylete, valamint társadalmi szerepvállalása elismeréseként.
„A Babits-díjasok köre olyan méltán neves személyiségekből áll, ahová bekerülni önmagában elismerés – mondta Jobbágy Valér. – Állandóan inspirációkat keresek a munkámhoz. Számomra az, ahogyan Babits Mihály próbálta munkássága során a magyar irodalmat közelíteni az európai irodalomhoz, inspirál arra, hogy ugyanezt tegyem a kórusmozgalom területén. Meglepett és megerősített a díj” – fogalmazott a karnagy.
