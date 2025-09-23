Ne tippelgessen! Itt a szám, ennyien látogatták a Szekszárdi Szüreti Napok programjait (fotókkal)

„Minden elképzelésünket felülmúlta az idei Szekszárdi Szüreti Napok, amelynek négy napja alatt 70-75 ezer vendég fordult meg a városban – mondta a Teol.hu érdeklődésére Gonda Mária. A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója kiemelte a szüreti felvonulást, amelynek 3000 résztvevője volt, hozzátéve, hogy több mint félszáz programmal várta a város a látogatókat. „Idén is kiállítások, színházi előadások, koncertek, gyermek- és hagyományőrző programok színesítették a fesztivál napjait, amelyek szinte mindegyike kiemelt érdeklődés mellett zajlott. A Béla király téren megrendezésre került nagykoncertek, így a Margaret Island, Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra, a Fiesta, Pál István Szalonna és Bandája, a Budapest Bár fellépései rengeteg embernek szereztek kellemes perceket, a Parno Graszt telt házas fellépése pedig nemcsak megkoronázta az eseményt, hanem megmutatta, milyen is egy igazi, hamisítatlan Szekszárdi Szüreti Napok” – húzta alá az igazgató.

A Parno Graszt fellépése volt a fesztivál csúcspontja – emelte ki a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója

Fotó: Kiss Albert

A Piactéren idén is belépti díjas koncertekkel és diszkókkal várták a fesztiválozókat, mégis rengetegen döntöttek úgy, hogy részt vesznek a programokon. T. Danny fellépése tökéletesen indította a hétvégét, a szombati Tankcsapda-koncert pedig nemcsak a rock szerelmeseinek volt nagybetűs élmény. Rengeteg résztvevőt vonzott a két diszkó is: a pénteki The Placc Outdoor Special Edition Regan Lili/Hundred Sins – Rezidens Dj Táborfy est, valamint a másnapi The Placc Outdoor Retro Edition B. Tóth László/ Happy Gang X Cory – Rezidens Shabba buli is teljes elégedettségre ad okot.

A Borudvarban 31 borászat várta a vendégeket, az Ízek utcájában, a Béla király téren, illetve a Liszt Ferenc téren lévő Étkes Udvarban 27 vendéglátó várta az érdeklődőket. A Kézműves kirakodóvásárban 47 kézműves kínálta portékáját, a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület képviseletében pedig 6 résztvevőt – Ács Zoltán fazekast, Kásler Péter faesztergályost, Nepp Dénes bőrdíszművest, a Petrits Mézeskalácsot, a Rács Róbert fazekast, Horváth Tibor kékfestőt – köszönthettünk. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna Vármegyei képviseletében négy helyi termelő árult egyebek mellett szörpöt, csokoládét, lekvárt, mézet és csilit.