3 órája
Ne tippelgessen! Itt a szám, ennyien látogatták a Szekszárdi Szüreti Napok programjait (fotókkal)
Sosem látott embertömeg fordult meg a négy nap alatt a Szekszárdi Szüreti Napok programjain. A Babits Mihály Kulturális Központ tájékoztatása szerint 70-75 ezer érdeklődőt vonzott a fesztivál.
„Minden elképzelésünket felülmúlta az idei Szekszárdi Szüreti Napok, amelynek négy napja alatt 70-75 ezer vendég fordult meg a városban – mondta a Teol.hu érdeklődésére Gonda Mária. A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója kiemelte a szüreti felvonulást, amelynek 3000 résztvevője volt, hozzátéve, hogy több mint félszáz programmal várta a város a látogatókat. „Idén is kiállítások, színházi előadások, koncertek, gyermek- és hagyományőrző programok színesítették a fesztivál napjait, amelyek szinte mindegyike kiemelt érdeklődés mellett zajlott. A Béla király téren megrendezésre került nagykoncertek, így a Margaret Island, Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra, a Fiesta, Pál István Szalonna és Bandája, a Budapest Bár fellépései rengeteg embernek szereztek kellemes perceket, a Parno Graszt telt házas fellépése pedig nemcsak megkoronázta az eseményt, hanem megmutatta, milyen is egy igazi, hamisítatlan Szekszárdi Szüreti Napok” – húzta alá az igazgató.
A Piactéren idén is belépti díjas koncertekkel és diszkókkal várták a fesztiválozókat, mégis rengetegen döntöttek úgy, hogy részt vesznek a programokon. T. Danny fellépése tökéletesen indította a hétvégét, a szombati Tankcsapda-koncert pedig nemcsak a rock szerelmeseinek volt nagybetűs élmény. Rengeteg résztvevőt vonzott a két diszkó is: a pénteki The Placc Outdoor Special Edition Regan Lili/Hundred Sins – Rezidens Dj Táborfy est, valamint a másnapi The Placc Outdoor Retro Edition B. Tóth László/ Happy Gang X Cory – Rezidens Shabba buli is teljes elégedettségre ad okot.
A Borudvarban 31 borászat várta a vendégeket, az Ízek utcájában, a Béla király téren, illetve a Liszt Ferenc téren lévő Étkes Udvarban 27 vendéglátó várta az érdeklődőket. A Kézműves kirakodóvásárban 47 kézműves kínálta portékáját, a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület képviseletében pedig 6 résztvevőt – Ács Zoltán fazekast, Kásler Péter faesztergályost, Nepp Dénes bőrdíszművest, a Petrits Mézeskalácsot, a Rács Róbert fazekast, Horváth Tibor kékfestőt – köszönthettünk. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna Vármegyei képviseletében négy helyi termelő árult egyebek mellett szörpöt, csokoládét, lekvárt, mézet és csilit.
Idén egy újítással is jött a Babits Mihály Kulturális Központ
„A csütörtök egyedi programelemmel, a Szeretet Lángja című, a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete által szervezett, a mássággal élők közvéleményt formáló és társadalmi érzékenyítő és kulturális műsorával vette kezdetét. A program 18. alkalommal került megrendezésre, ebből 15 alkalommal a vakokat és gyengénlátókat segítő egyesület szervezte meg. A nyitó napon a Magyar borhoz magyarnóta, az Alisca Brass Band, a Margaret Island és HuMen Brass Band koncertje adta meg a kellő hangulatot. A pénteki nap a Szőlőszív Csemetekert – a Szekszárdi Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde Fenntarthatósági Programjával vette kezdetét, majd délután a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület műsorával folytatódott. Az ünnepélyes megnyitón Vágó Bernadett és Miller Zoltán, a Szekszárdi Muslinca Férfikar és a Bartina Néptánc Közhasznú működött közre” – folytatta az igazgató.
Margaret Island koncerttel robbant be a Szekszárdi Szüreti Napok
Szekszárdi Szüreti Napok – péntek esteFotók: Kiss Albert
Az élet túl rövid ahhoz, hogy rossz bort igyunkFotók: Kiss Albert
„Szombaton két új programelem várta az érdeklődőket. Első alkalommal került megrendezésre a rendkívül látványos és számos érdeklődőt vonzó Országos Motoros MUST-ra a Széchenyi utca sarkán. Szintén első alkalommal került sor – a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesülettel közös szervezésben a Sereglés - A hagyomány összeköt című, a Csoóri Sándor Alap támogatásával megvalósuló, dallal, tánccal, verssel és egyházi áldással színesített találkozóra, amelyhez kapcsolódóan a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület kézműves foglalkozással és bemutatóval tette színesebbé a napot. A találkozó helyszíne a Béla király tér volt, a foglalkozás a Vármegyeháza udvarán okozott kellemes perceket.”
Sereglés a Szekszárdi Szüreti NapokonFotók: Mártonfai Dénes
„Gyerekeknek felnőtteknek egyaránt hatalmas élmény volt Halász Judit koncertje szombat délelőtt. Felemelő volt az „Őrzöm kincsem, hagyományom” című program is, amelyen Decs mutatkozott be. Ezt követte a szüreti felvonulás, amely abszolút rekordot döntött: a több ezer érdeklődő több mint 60 csoport 3000 felvonulóját köszönthette. Pazar program volt a Borrendi Avató, ahogy a "Must jön a java", a Tolna Vármegyei Táncegyüttesek Találkozója és a "Szüret Táncos Párja" választás is. 2025-ben Heidt Regina és Szalai Bálint, a Bartina Néptánc Egyesület Nagyegyüttesének táncosai lettek a Szüret Táncos párja. A Tolna Vármegyei Táncegyüttesek Találkozóján 11 együttes több száz táncosa és 8 zenekar vett részt. A szombati nap programjai is kiemelkedő érdeklődéssel zajlottak, így a „Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület által szervezett, a Babits Mihály Kulturális Központban megrendezett 9. Szekszárdi Szüreti Nemzetiségi Kórustalálkozó, Patkó Ágnes könyvbemutatója a Vármegyeházán, valamint Pál István „Szalonna” és Bandája fantasztikus koncertje és a napot megkoronázó, szintén remek Budapest Bár-koncert is. A Piactéren a Tankcsapda adott hatalmas sikerű koncertet és rengetegen vettek részt a The Placc Outdoor – Retro Edition – B. Tóth László / Happy Gang X Cory – REZIDENS: Shabba című programon is” – tette hozzá.
Szekszárdi Szüreti Napok – Halász Judit adott koncertetFotók: Mártonfai Dénes
Színpompás népviseletekben táncoltak a szüreti felvonulókFotók: Kiss Albert
„Az első három, sikeres nap után, a vasárnapra is büszkék lehetünk. A Béla király téren rengeteg gyermek érezhette jól magát az Apacuka koncertjén, a Tücsök Zenés Színpad szólistái pedig szintén remek hangulatú koncertet adtak, ahogy a 30 éves Csurgó zenekar születésnapi koncertje is igazi élmény volt. Siklósi Krisztiánt és csapatát Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere köszöntötte és egy kis ajándékkal is kedveskedett, ahogy Asztalosné Marosi Marianna, az Esőmanók Egyesület elnökségi tagja, valamint Vizdár-Lőczi Gizella a szervezet aktivistája is, aki szintén köszöntötte a zenekart. A Vármegyeházán telt ház várta a Tolna Vármegyei „Cinegemadár” Népzenei Verseny döntőseinek bemutatkozását a Cinegemadár Gálaműsoron, és sokan voltak az épület udvarán is, ahol a Szekszárdi Gitárkvartett adott fantasztikus koncertet. A Parno Graszt pedig nemcsak a vasárnapra, hanem a teljes 2025-ös Szekszárdi Szüreti Napokra felrakta a koronát. A csapat több ezer ember előtt adott koncertje felemelő, szinte leírhatatlan élmény volt!”
Először volt Placcszínpad
„Idén vezettük be a Placcszínpadot, ahol egyszerre, egy napon, egy helyen mutatkozhattak be a helyi mozgás-, tánc- és harcművészeti csoportok, név szerint a következők: a PTE IGY Gyakorló Általános Iskola, AMI és Gyakorlóóvoda Táncművészeti Tagozata, a Gemenc TáncSport Egyesület, az Alisca Taekwondo Klub, a Pole Paradise Rúdfitness Stúdió, az MMS – Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió, a MESZ Dance Tánccsoport, az Iberican Dance Studio, a Magyar Wing Tsun Egyesület – Leung Ting Wing Tsun Kung Fu, a Szöcske Akrobatikus Rock and Roll Klub, valamint az Origo Dance Studio. A Placcszínpadon olyan fellépőket köszönhettünk még, mint a „Sor Páji pe lulugyi” Egyesület, Szekszárd Junior Stars Big Band, valamint a Szekszárd Jazz Quartet.
A felsoroltak mellett a gyermekeket szombaton és vasárnap Népi Játszópark, vasárnap pedig a Fürtöcske Gyermekfoglalkoztató, valamint kézműves foglalkozások várták, a fesztivál teljes időtartama alatt pedig a Vidámpark okozott mindenkinek kellemes perceket.
Parno Graszt koncert, Szekszárdi Szüreti NapokFotók: Kiss Albert
A Szekszárdi Szüreti Napok gyöngyszemeiFotók: Mártonfai Dénes
Szekszárdi Szüreti Napok szombati szürkületi szórakozásFotók: Kiss Albert
