Pénzügyeink

4 órája

Erre figyeljen: komoly változások jönnek a bankkártyáknál

Címkék#bankkártya#pénzügyek#bank

Idén több hazai pénzintézet jelentett be bankkártyacsere-programot, ami jórészt független attól, hogy melyik ügyfelüknek mikor jár le aktuálisan használt bankkártyája. A bankkártyacsere a pénzintézetek életét ezzel könnyebbé – működési költségeit pedig némileg mérsékeltebbé – teszi.

Mauthner Ilona

Lecseréli a MasterCard típusú bankkártyáit a hazai nagybankok közül az Erste Bank is: miként az Origo megírta, a banknál már hónapok óta zajlik a bankkártyacsere, arról folyamatosan értesítik az érintett ügyfeleket. Az ügyfelek MasterCard bankkártyája megszűnik, választási lehetőség nélkül Visa kártyát kapnak. A bankkártyacsere szinte az összes hazai pénzintézetet érinti. 

bankkártyacsere
Bankkártyacsere: Idén több hazai pénzintézet jelentette be, függetlenül attól, melyik ügyfélnek mikor jár le a kártyája
Forrás:  Shutterstock

Július 1-jétől kezdődően három éven át tart a bankkártyacsere

Tavaly év végén már jócskán 10 millió fölött járt a Magyarországon forgalomba lévő bankkártyák száma, ezek döntő többsége lakossági felhasználású volt. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) júniusban kiadott pénzforgalmi tájékoztatója alapján idén, az első negyedévben 472 millió darab vásárlás történt fizetési kártyák használatával.

A fizetések mellett a kártyák másik fő felhasználási módja a készpénzfelvétel. A bankkártyákat minden valószínűség szerint idén is még sokszor vesszük a kezünkbe. Ennek például egyik oka lehet, hogy – területi értelemben – bővül a magyarországi ATM-hálózat, a kormány a bankokkal együttműködve a legkisebb településen is biztosítja a készpénzfelvételi lehetőséget. Ám más nagy változások is zajlanak a hazai, használatban lévő bankkártyák világában a pénzintézetek bankkártyacsere programjai révén: július 1-jétől kezdődően három éven át tart a csereprogram. 

Mi a különbség a Visa és a MasterCard között?

Míg a Mastercard egy nyereségérdekelt kártyatársaság, addig a Visa esetében a tagbankok csak az önköltség mértékéig fizetik a tagdíjat, beleértve természetesen a kampányokat is – fogalmazott ezzel kapcsolatban Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője . Szerinte a magyarországi bankok az őket érintő pénzügyi terhek kapcsán racionálisan átgondolják minden költségüket, így ez egy szempont lehet (lehetett) ezirányú döntésükben. 

A Mastercard és a Visa versenye a magyar piacon is régóta szemmel látható. Bár az első évtizedekben a Mastercard uralta a magyar piacot, de mostanában egyre több magyar bank, illetve nemrég például a litván Revolut is Visára váltott.

 

