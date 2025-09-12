4 órája
Erre figyeljen: komoly változások jönnek a bankkártyáknál
Idén több hazai pénzintézet jelentett be bankkártyacsere-programot, ami jórészt független attól, hogy melyik ügyfelüknek mikor jár le aktuálisan használt bankkártyája. A bankkártyacsere a pénzintézetek életét ezzel könnyebbé – működési költségeit pedig némileg mérsékeltebbé – teszi.
Lecseréli a MasterCard típusú bankkártyáit a hazai nagybankok közül az Erste Bank is: miként az Origo megírta, a banknál már hónapok óta zajlik a bankkártyacsere, arról folyamatosan értesítik az érintett ügyfeleket. Az ügyfelek MasterCard bankkártyája megszűnik, választási lehetőség nélkül Visa kártyát kapnak. A bankkártyacsere szinte az összes hazai pénzintézetet érinti.
Július 1-jétől kezdődően három éven át tart a bankkártyacsere
Tavaly év végén már jócskán 10 millió fölött járt a Magyarországon forgalomba lévő bankkártyák száma, ezek döntő többsége lakossági felhasználású volt. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) júniusban kiadott pénzforgalmi tájékoztatója alapján idén, az első negyedévben 472 millió darab vásárlás történt fizetési kártyák használatával.
Készpénzfelvétel ATM-ből: mennyibe kerül ez nekünk? Mutatjuk az összegeket
A fizetések mellett a kártyák másik fő felhasználási módja a készpénzfelvétel. A bankkártyákat minden valószínűség szerint idén is még sokszor vesszük a kezünkbe. Ennek például egyik oka lehet, hogy – területi értelemben – bővül a magyarországi ATM-hálózat, a kormány a bankokkal együttműködve a legkisebb településen is biztosítja a készpénzfelvételi lehetőséget. Ám más nagy változások is zajlanak a hazai, használatban lévő bankkártyák világában a pénzintézetek bankkártyacsere programjai révén: július 1-jétől kezdődően három éven át tart a csereprogram.
Mi a különbség a Visa és a MasterCard között?
Míg a Mastercard egy nyereségérdekelt kártyatársaság, addig a Visa esetében a tagbankok csak az önköltség mértékéig fizetik a tagdíjat, beleértve természetesen a kampányokat is – fogalmazott ezzel kapcsolatban Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője . Szerinte a magyarországi bankok az őket érintő pénzügyi terhek kapcsán racionálisan átgondolják minden költségüket, így ez egy szempont lehet (lehetett) ezirányú döntésükben.
Ezzel az egyszerű trükkel emelik le a számládról a pénzedet, jó, ha észnél vagy!
A Mastercard és a Visa versenye a magyar piacon is régóta szemmel látható. Bár az első évtizedekben a Mastercard uralta a magyar piacot, de mostanában egyre több magyar bank, illetve nemrég például a litván Revolut is Visára váltott.