Erre figyeljen: komoly változások jönnek a bankkártyáknál

A fizetések mellett a kártyák másik fő felhasználási módja a készpénzfelvétel. A bankkártyákat minden valószínűség szerint idén is még sokszor vesszük a kezünkbe. Ennek például egyik oka lehet, hogy – területi értelemben – bővül a magyarországi ATM-hálózat, a kormány a bankokkal együttműködve a legkisebb településen is biztosítja a készpénzfelvételi lehetőséget. Ám más nagy változások is zajlanak a hazai, használatban lévő bankkártyák világában a pénzintézetek bankkártyacsere programjai révén: július 1-jétől kezdődően három éven át tart a csereprogram.

Mi a különbség a Visa és a MasterCard között?

Míg a Mastercard egy nyereségérdekelt kártyatársaság, addig a Visa esetében a tagbankok csak az önköltség mértékéig fizetik a tagdíjat, beleértve természetesen a kampányokat is – fogalmazott ezzel kapcsolatban Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője . Szerinte a magyarországi bankok az őket érintő pénzügyi terhek kapcsán racionálisan átgondolják minden költségüket, így ez egy szempont lehet (lehetett) ezirányú döntésükben.