A 6. osztály a legkritikusabb – ezért durvul el ekkor a bántalmazás

Az iskola alapvetően az ismeretek bővítésének, a közösségi élmények gyűjtésének helyszíne, ám könnyen megjelenhet a bántalmazás, a bullying. Az online világ pedig amellett, hogy végtelen teret ad ennek, láthatatlanná is teszi az iskolai bántalmazást, amelynek elszenvedője épp úgy lehet a gyerek, mint elkövetője.

Az iskolai bántalmazás életre szóló traumákat okozhat (illusztráció). Forrás: Shutterstock

A drasztikus viselkedésváltozásra oda kell figyelni

A WHO meghatározása alapján a „gyermekbántalmazás magában foglal minden olyan cselekvést vagy mulasztást, amely egy gyermek egészségét, fejlődését vagy méltóságát veszélyezteti. Történjen az fizikai, érzelmi, szexuális módon vagy elhanyagolás formájában.” Csorba-Mácz Katalin pszichológust kérdeztük arról, mit lehet tenni az iskolai bántalmazás kivédése és csökkentése érdekében. Elmondta, hogy szülőként elsősorban a drasztikus viselkedésváltozásra érdemes odafigyelni. Ha a gyerek korábban nyitott volt, társaságkedvelő, hirtelen bezárkózik, nem akar részt venni társas eseményeken, megváltoznak az étkezési szokásai, az öltözködése, gyomorgörccsel megy iskolába, vagy egyre gyakrabban nem is akar iskolába menni fejfájás, emésztőrendszeri panaszok miatt, arra oda kell figyelni. Elképzelhető, hogy a gyerek nem meri elmondani a szülőknek, hogy ő bántalmazás, kirekesztés áldozata, mert szégyenli, azt hiszi, ez az ő hibája.

Iskolai bántalmazás esetén nem árulkodás, ha valaki segítséget kér

Ha a szülőnek volt hasonló élménye, elmesélheti, jelezve ezzel, hogy ha ez áll a háttérben, megérti, mert maga is átélte. Tudatosítani kell a gyerekben, hogy ha valamilyen számára bántó viselkedés rendszeresen ismétlődik, szándékos, mert a másik fél/felek tudják, hogy ezzel neki fájdalmat okoznak, sőt az a cél, hogy éreztessék vele, hogy felette állnak, az bántalmazás. Ilyen esetben pedig nem árulkodás, ha valaki segítséget kér. A szülő segíthet abban, hogy az áldozatnak legyenek védelmezői, lehetőleg felnőtt támogatók (tanárok, osztályfőnök), mert sokszor a fiatalok azért nem állnak ki az áldozat mellett, mert attól félnek, hogy ők maguk is azzá válnak.